El Lliure trenca amb Lluís Pasqual després de l’escàndol de la falsa Caballé

El Teatre Lliure ha decidit excloure en Lluís Pasqual de la programació del seu cinquantè aniversari. Els responsables del centre han optat per cancel·lar l’obra que el director de teatre presentava enguany com a part d’aquesta commemoració després de l’escàndol per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé. Així ho confirmava aquest divendres a la tarda el mateix director del Lliure, Julio Manrique, en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Aquesta polèmica va ser la punta d’un procés que lamentablement no va ser fàcil. Quan va passar això, vam sentir que ens havíem de reunir amb ell i expressar-li la nostra preocupació”, assegurava l’actor i dramaturg.
Cal recordar que la polèmica va esclatar a finals de maig, quan l’actriu Judit Martín va desvelar en el pòdcast La Ruina que la veu que es va sentir en l’homenatge a Montserrat Caballé al Gran Teatre del Liceu el 2019, un any després de la seva mort, era la seva i no la de la soprano. Concretament, la frase en qüestió a la qual Martín es refereix és una suposada entrevista a la cantant en la qual aquesta deia que si algun dia li feien un homenatge volia que l’organitzésPasqual. Així, la veu que es va sentir al teatre de la Rambla i per TV3 va ser la de Martín, a qui Pasqual havia encarregat enregistrar unes frases de la soprano, imitant la veu de Caballé dels anys vuitanta després de cantar. Martín mai va cobrar aquella feina.
“Sento molta pena, tristesa”
Sobre el director de teatre i l’escàndol, Manrique deia aquest divendres el següent: “Pel Lluís he sentit al llarg dels anys, quan jo mateix em formava al món del teatre, i sento una gran admiració a nivell artístic. Quan esclata aquesta polèmica i es revela aquest fet el que sento és molta pena, tristesa […] Ens sap molt greu el fet i el que genera al seu voltant”. I afegia: “Les persones que dirigim el Lliure avui compartim el convenciment que el que hem de fer pel teatre lliure no és alimentar polèmica sinó treballar amb entusiasme i il·lusió pel futur d’aquest teatre”.
El Teatre Lliure prescindeix de Lluís Pasqual pocs dies després de la polèmica sobre la suplantació de la veu de Montserrat Caballé. Julio Manrique, director del teatre, explica els motius de la decisió a #TardaCatRàdiohttps://t.co/Jdz2USueKS pic.twitter.com/5q9mVqRf2t— Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 12, 2026