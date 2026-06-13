El Lliure rompe con Lluís Pasqual tras el escándalo de la falsa Caballé

El Teatre Lliure ha decidido excluir a Lluís Pasqual de la programación de su cincuenta aniversario. Los responsables del centro han optado por cancelar la obra que el director de teatro presentaba este año como parte de esta conmemoración tras el escándalo por la suplantación de la voz de Montserrat Caballé. Así lo confirmaba este viernes por la tarde el mismo director del Lliure, Julio Manrique, en una entrevista a Catalunya Ràdio. «Esta polémica fue la punta de un proceso que lamentablemente no fue fácil. Cuando pasó esto, sentimos que debíamos reunirnos con él y expresarle nuestra preocupación», aseguraba el actor y dramaturgo.

Cabe recordar que la polémica estalló a finales de mayo, cuando la actriz Judit Martín desveló en el pódcast La Ruina que la voz que se escuchó en el homenaje a Montserrat Caballé en el Gran Teatre del Liceu en 2019, un año después de su muerte, era la suya y no la de la soprano. Concretamente, la frase en cuestión a la que Martín se refiere es una supuesta entrevista a la cantante en la que esta decía que si algún día le hacían un homenaje quería que lo organizara Pasqual. Así, la voz que se escuchó en el teatro de la Rambla y por TV3 fue la de Martín, a quien Pasqual había encargado grabar unas frases de la soprano, imitando la voz de Caballé de los años ochenta después de cantar. Martín nunca cobró ese trabajo.

«Siento mucha pena, tristeza»

Sobre el director de teatro y el escándalo, Manrique decía este viernes lo siguiente: «Por Lluís he sentido a lo largo de los años, cuando yo mismo me formaba en el mundo del teatro, y siento una gran admiración a nivel artístico. Cuando estalla esta polémica y se revela este hecho lo que siento es mucha pena, tristeza […] Nos sabe muy mal el hecho y lo que genera a su alrededor». Y añadía: «Las personas que dirigimos el Lliure hoy compartimos la convicción de que lo que debemos hacer por el teatro libre no es alimentar polémica sino trabajar con entusiasmo e ilusión por el futuro de este teatro».