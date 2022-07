Estopa reivindica la Catalunya “mestissa” en rebre la Creu de Sant Jordi

Estopa ha estat el grup protagonista a la cerimònia de lliurament de les Creus de Sant Jordi 2022. El conjunt de l’entrega ha servit per reivindicar Catalunya com a terra d’acollida diversa i plurilingüe després que hi hagi hagut molta polèmica des que es va anunciar que Estopa rebria aquest guardó. De fet, els germans Muñoz han reivindicat una Catalunya “mestissa” i plural que és “exemple a tot el món” i han dedicat bona part del seu discurs -íntegrament en català- a demanar una sanitat i educació públiques que “s’ocupin de tothom” independentment del seu nivell de renda.

En aquest sentit Estopa ha compartit “l’honor” de rebre la Creu de Sant Jordi amb els sanitaris i els professors perquè “han estat al peu del canó” durant els dos anys de la Covid. Precisament sobre l’educació els germans de Cornellà han avisat de la minoria que vol una societat que sigui “ignorant”, pel que ha reivindicat la tasca del professorat perquè ningú es quedi enrere i tothom tingui l’oportunitat de desenvolupar les seves “capacitats i talents”.

A banda d’Estopa moltes més persones i entitats han rebut la Creu de Sant Jordi per la seva labor a Catalunya. Entre ells hi havia Fàtima Ahmed, Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona, l’esportista Laia Palau, la companyia Elèctrica Dharma o la Fundació Gran Teatre del Liceu. També l’han rebuda Maria Carme Cardó; l’artista Mari Chordà; el productor discogràfic i impulsor de Picap Joan Carles Doval; la professora i intèrpret Rosa Maria Duran; l’escriptor Josep Espunyes; la física María del Carmen Llasat; el pintor muralista Josep Minguell; la professora, política i activista Maria Olivares; el pagès Lluís Parés; l’enginyer Jordi Puig; el sociolingüista Miquel Strubell; el fotògraf japonès afincat a Catalunya Hisao Suzuki; el físic Lluís Torner; l’economista Carme Trilla; la pastora Marina Vilalta; i l’artista plàstic Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja.

Aragonès defensa la Creu de Sant Jordi per Estopa: “Pluralitat i diversitat”

Quan es va conèixer que Estopa rebria la Creu de Sant Jordi hi va haver molt de debat perquè és un grup que canta en castellà i algunes persones dubtaven que haguessin fet res per Catalunya. En aquest sentit, el president del Govern, Pere Aragonès, ha aplaudit la “pluralitat i diversitat” del país com allò que el “cohesiona” i ha assenyalat que aquests guardons consoliden aquesta idea de Catalunya. Per això ha assegurat que només pot veure polèmica en aquest premi per Estopa qui no entengui la “Catalunya d’avui i de demà”.