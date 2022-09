Els concerts de talents musicals arrodoneixen la Mercè a l’Antiga Fàbrica Damm

Les festes de la Mercè han conclòs aquest dilluns amb l’actuació de nous talents musicals convidats pel BAM Barcelona Acció Muscial a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Els barcelonins han pogut gaudir d’una nova jornada festiva a la seu històrica de la cervesera acompanyats de bona música i menjar.

El segon dia de festa al recinte ha començat amb la música de la DJ Yamamemaru. Seguidament, ha sigut el torn de Vignesh Melwani i Isa Belle, del col·lectiu de joves asiàticdescendents Catàrsia. El duet ha impressionat al públic amb una intimista i gran actuació. Unes dolces veus acompanyades en diversos moments pel contrabaix, el piano o la guitarra elèctrica. Canvi de format amb la música de la DJ Hanakito. Pura electrònica per donar pas a una tarda carregada de festa.

A un quart de cinc ha tornat la música en directe a l’Antiga Fàbrica Damm. Anna Ferrer i la seva música experimental d’origen mediterrani amb bases d’electrònica han engegat de nou la jornada. El grup de pop místic Magia Bruta ha presentat el seu primer àlbum “Un dia nuevo”, que ha captivat al públic des del primer moment.

A mesura que passaven les hores es veia un canvi de públic al recinte. Durant el matí, un ambient molt familiar. Pares i fills han aprofitat el festiu per passar una estona en família abans que acabés el pont de la Mercè. A la tarda, un públic més jove: grups d’amics, parelles…

La barreja de flamenc i electrònica de Los Voluble ha sorprès agradablement el públic. Per últim, el tancament d’aquests dos dies de concerts a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm ha anat a càrrec del productor Mans O i la seva electrònica underground.

Gran diversitat gastronòmica

Molta música, però també gastronomia. Les food trucks de Fileteando, Hamburguesa Nostra, Indi Food Truck, Las Muns, María una Crep, Pepitu, Retruc i The Fish & Chips Shop han ofert al públic una gran diversitat d’àpats per poder gaudir durant tota la jornada. Estrella Damm, a més, ha habilitat diversos punts a l’espai perquè els visitants degustessin les múltiples especialitats de la cervesera.

Acròbates i pallassos pels més petits

Durant el dia d’avui s’han repetit els espectacles de dansa, circ i jocs que es van fer ahir. Els artistes convidats pel MAC –sigles de Música, Art i Creativitat– Festival han provocat alegria i sorpresa entre els espectadors més petits, però també els més grans. Nens i nenes, pares i mares, avis i àvies… s’han apropat a l’exterior del recinte de l’Antiga Fàbrica Damm per veure la primera actuació del dia. Cris-is ha deixat a tothom amb un somriure amb ‘Wet floor’, un espectacle que l’acròbata i pallassa porta fent des de 2007. Una dona de la brigada de neteja ha de condicionar un escenari. Aquesta tasca, però, no resultarà senzilla i Cris-is es veurà implicada una infinitat de problemes.

No hi ha hagut temps per esperes. En pocs minuts ha arribat el moment de Duo Kaos. La parella italiana ha protagonitzat una de les actuacions més impressionants de la jornada. Durant mitja hora Duo Kaos ha realitzat tota mena d’acrobàcies amb una bicicleta que han deixat bocabadat al públic.

Els pallassos de La Tal han provocat molts riures amb el show ‘The Incredible Box’. Després ha sigut el torn de la dansa urbana d’Ertza, grup que té com a objectiu d’obrir un nou espai per crear lliurement a través de la dansa contemporània. Amb la seva actuació, Ertza convida al públic a reflexionar sobre el que veu i les contradiccions socials.

La jornada d’espectacles ha finalitzat a mitja tarda amb el show ‘Katarsis’ de La Industrial Teatrera. La parella d’artistes Jaume Navarro i Mamen Olías han fet una gran festa escènica amb tècniques teatrals, del circ i de les arts del carrer. Un gran espectacle per finalitzar dues jornades plenes d’art, riures i acrobàcies a l’Antiga Fàbrica Damm.