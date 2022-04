El Festival Itinera Parlem celebra la segona edició amb 150 concerts als Micropobles de Catalunya

El Festival Itinera Parlem celebrarà aquest any la seva segona edició després de l’èxit aconseguit en el primer any de vida. Amb l’objectiu d’acostar la música en directe als entorns naturals –concretament a pobles de menys de 500 habitants de les 8 vegueries catalanes–, el festival programarà de l’1 de maig al 30 d’octubre 150 concerts de jazz, blues, soul, gòspel i músiques del món.

En aquesta segona edició, el festival estrenarà projectes musicals amb segell itinera que potenciaran la proposta musical. Els artistes i grups que formen part d’aquests projectes són Big Mama, el trio Swingtònics, Joe Psalmist & The Gospel Train, Cleanhead Brothers, Hop’s duo, Richard White, Johnny Big Stone, Sweet Marta i The Blues Prisoners, Ster Wax, David Giorcelli, Frank Barnes i Nerea, Miliu Calabuch, The Massive Brothers, Mr Shingles, The Coverland, Romaní Brothers Hot Jazz i Hop’s Duo, i Èlia Bastida, Joan Chamorro i Josep Traver.



Les propostes musicals son itinerants i es podran veure a diferents Micropobles, promovent d’aquesta manera que els artistes facin circuits d’actuació per poblacions i indrets de Catalunya als quals seria difícil sense aquesta itinerància.



A part d’aquestes propostes especials, el festival comptarà amb Joan Chamorro que presentarà a Alba Esteban, amb Èlia Bastida i Carolina Alabau que mostraran el seu nou disc Meraki, amb el pianista de la Sant Andreu Jazz Band, Jan Domènech, que oferirà duets intimistes amb Paula Barranco, Alba Armengou i la cantant italiana Giuditta Franco, amb la guitarrista Carla Motis que participarà acompanyada de diferents cantants com Vignesh, Hugo Menéndez i Belén Bandera, i amb el grup gironí JazzTast que proposarà una volta al món musical.



Pel que fa a les músiques del món, s’incorpora a la programació Palo Santo, Mariele, Yuca al Caliu, Ismael González i Carolina Pereira. A més a més, Itinera seguirà col·laborant amb conservatoris i escoles de música catalanes, especialment amb el Liceu, l’Esmuc, el Taller de Músics, la Fundació Catalana de Jazz Class, la SBB (Societat Blues Barcelona), i el club de Jazz i Blues més antic de Catalunya, Harlem Jazz Club.

Fins al moment, només està disponible la programació de maig, que compta amb concerts d’alguns dels artistes anteriorment mencionats. El festival preveu que en les setmanes vinents es doni a conèixer la programació dels mesos d’estiu i tardor.



El projecte cultural del Festival Itinera Parlem

Impulsat per l’Associació de Micropobles de Catalunya i Aktive, va néixer el 2021 com una iniciativa cultural, oberta i integradora en diversos micropobles –pobles de menys de 500 habitants– catalans.

L’objectiu del festival és donar a conèixer la realitat d’aquests micropobles i els seus encants acompanyats de música de qualitat en petit format. Amb això es vol aconseguir millorar la qualitat de vida dels seus habitants i facilitar el coneixement d’uns pobles escampats per les 8 vegueries catalanes. A llarg termini, el festival vol expandir-se fins a arribar a 250 micropobles i replicar l’Itinera a altres comunitats.

El Festival Itinera Parlem és possible gràcies a la complicitat de les entitats i institucions implicades i als seus patrocinadors principals, Parlem Telecom, Estrella Damm, Seguros Mussap i el grup empresarial Moventia.



Guardonats en els Premis Impusa!

La Fundació Catalunya Cultura va decidir, en la seva VI edició, atorgar el Premi Impulsa! 2021 al Festival Itinera Parlem. El jurat va destacar la tasca de l’esdeveniment contra la desruralització mitjançant la cultura i en concret la música, i per demostrar que la cultura és una eina de transformació social.

Aquest premi, dotat amb 10.000 €, vol impulsar, donar suport i visibilitzar un projecte cultural que ha destacat per la seva excel·lència artística i capacitat transformadora.