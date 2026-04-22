El dia de Sant Jordi és el dia del llibre, i no només de la literatura. Els llibres ens permeten un dels pocs espais de sobirania que ens queda als humans. Sia la narrativa, sia el llibre pràctic, l’assaig o el còmic. Els llibreters bé que ho saben. Ho saben tan bé que saben distingir el fet de qui demana un llibre per llegir de qui demana per llegir un llibre. A més, encara que sobti, la diada de Sant Jordi és dels catalans. Tothom hi és convidat, però és una festa dels catalans. I, com a catalans, promocionem els llibres en la nostra llengua, que és el català.
Els catalans tenen dret a llegir-ho tot en català. I, per aconseguir-ho, calen iniciatives com la de Catway Edicions, dedicat al Manga en català. Un segell editorial de Continuarà Còmics, la botiga degana de còmics de Catalunya i de tot l’Estat espanyol. Una aventura empresarial entre Albert Mestres, fundador i ànima de Continuarà, el periodista i director general del Grup Món, Vicent Sanchis, i dos autèntics doctors en manga com són Marina Tomàs i Ezequiel Peris.
Militància lingüística
Catway vol omplir un espai on editorials com Planeta o Panini només compleixen amb l’expedient de coeditar àlbums de manga en català, prioritzant-ne la publicació en castellà. Catway dona la volta a aquest plantejament i pica pedra per trobar novetats del Japó i adquirir drets per la seva edició i publicació exclusives en català. De fet, miren de contrarestar la tendència en un sector on el lector encara no té “prou militància lingüística” i, si veu una novetat, no li fa res adquirir-la en castellà o en anglès. De fet, Catway també aprofita que cap gran grup editorial en català hagi gosat fer manga només en català.
L’oferta de Catway és generosa, amb publicacions com si “fossin per a la seva pròpia prestatgeria”. Són una desena de títols l’any, triats amb cura artesana i tenint presents les condicions que posen els drets d’autors japonesos, molt diferents dels europeus. A més, compten amb una eficaç distribució a través de canals especialitzats, la venda en botigues i esdeveniments, a més de la seva presència al Saló del Manga de Barcelona, un simposi de referència al sector. “Fem una col·lecció perquè ens agrada el manga i considerem que el buit és terrible i injustificable”, explica Sanchis en conversa amb El Món. Catway vol omplir el buit i ho fa amb professionalitat, cura i gosadia.