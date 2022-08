10 frases cèlebres de Salman Rushdie

L’escriptor Salman Rusdhie, atacat aquest divendres en un acte a Nova York, va escriure el 1988 la sàtira The Satanic Verses , obra qualificada de blasfema pel règim islàmic iranià. Un any després, el 1989 l’ayatollah Khomeynî va llançar una fàtua amb la qual instava a assassinar l’autor. A partir d’aleshores va haver de viure amagat i protegit, convertint-se en símbol de les víctimes de la persecució ideològica i intel·lectual.

El 1998 li va ser aixecada la condemna a mort, però el 2005 se li va renovar. El 2007 li va ser conferit el títol de sir per part de la reina d’Anglaterra, fet que va suscitar les protestes de musulmans d’arreu del món. Entre el 2004-2006 va ser president del PEN American Center i el 2008 va ser nomenat membre de l’American Academy of Arts and Letters. Al llarg de la seva vida ha deixat un llegat literari i de pensament en pro de la defensa de la llibertat d’expressió, com mostren algunes de les seves frases més cèlebres: