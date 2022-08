VÍDEO | El moment de l’atac a Salman Rushdie, gravat

L’autor britànic Salman Rushdie, que el 1988 va escriure la novel·la ‘Els versos satànics’, ha estat apunyalat al coll aquest divendres quan es disposava a pronunciar una conferència a l’oest de Nova York. L’autor ha rebut amenaces de mort des del 1989, quan l’Aiatol·là Jomeini va demanar la seva mort per haver escrit aquesta obra que els musulmans consideren una blasfèmia. En el moment de l’apunyalament Rushdie estava sent presentat per començar la conferència i un home ha pujat a l’escenari i l’ha apunyalat reiteradament. L’autor ha caigut a terra i ràpidament s’ha detingut l’autor. Rushdie ha estat transportat a un hospital en helicòpter i segons la policia també pateix una lesió al cap. El vídeo del moment l’ha compartit a Twitter Charles Savenor.

La policia de Nova York està investigant els fets i confirma que es tracta d’un apunyalament.



State Police are investigating an attack on author Salman Rushdie. https://t.co/U2OL1S0evh — NewYorkStatePolice (@nyspolice) August 12, 2022

La novel·la de Rushdie, prohibida a l’Iran des de 1988

L’autor porta des del 1988 aguantant amenaces de mort dels musulmans que consideren que la novel·la és una blasfèmia. De fet, a Iran l’obra està prohibida perquè suposadament es burla de la fe dels musulmans. En realitat la novel·la tracta els versos satànics, uns versicles de l’Alcorà ‘d’inspiració satànica’ que suposadament el profeta islàmic Mahoma va confondre amb una revelació divina. Aquests versicles es refereixen a tres deesses paganes de la Meca: Allāt, Uzza, i Manāt.

Escriure aquesta novel·la va posar Rushdie en el punt de mira i des de llavors ha estat rebent amenaces de mort d’islamistes i musulmans que consideren que la novel·la els falta al respecte i ataca la seva fe. L’any 2012 una fundació religiosa iraniana semioficial va elevar el preu de la recompensa per la mort de Rushdie de 2,8 milions de dòlars a 3,3 milions. En aquell moment Rushdie li va treure importància i va dir que no hi havia cap prova que hi hagués persones interessades en aquesta recompensa. Va ser llavors quan Rushdie va publicar la memòria Joseph Anton sobre la seva experiència vivint sota l’amenaça de mort dels islamistes.

Les amenaces de mort finalment s’han traduït en aquest atac aquest divendres, tot i que per ara es desconeix l’estat de salut de l’autor. Caldrà esperar fins que transcendeixi més informació per saber si finalment algun musulmà indignat amb la novel·la ha complert amb les seves amenaces.