Salman Rushdie, l’autor d”Els versos satànics’, atacat a Nova York

L’autor Salman Rushdie, que ha patit amenaces de mort durant anys per haver escrit Els Versos Satànics, ha estat atacat aquest divendres l’escenari de l’estat de Nova York. Segons les primeres informacions publicades per la premsa local, Rushdie es disposava a començar el seu discurs en una conferència a les afores de Nova York quan un home l’ha apunyalat mentre era presentat. L’autor ha caigut a terra i de seguida ha estat atès mentre es detenia l’autor de l’apunyalament. Encara no es coneix quin és l’estat de salut del polèmic autor.

La polèmica novel·la ‘Els versos satànics’ és la quarta de l’escriptor indi nacionalitzat britànic Salman Rushdie. Es va publicar per primera vegada l’any 1988 i està inspirada en la vida de Mahoma. Escriure aquesta novel·la va posar Rushdie en el punt de mira i des de llavors ha estat rebent amenaces de mort d’islamistes i musulmans que consideren que la novel·la els falta al respecte i ataca la seva fe.

En aquest llibre, com en els anteriors que va escriure, l’autor utilitza el realisme màgic per tractar esdeveniments i persones contemporànies. El títol fa referència als versos satànics, un grup de versicles de l’Alcorà que es refereixen a tres deesses paganes de la Meca: Allāt, Uzza, i Manāt. Els versos satànics són paraules de suposada ‘inspiració satànica’ que suposadament el profeta islàmic Mahoma va confondre amb una revelació divina, segons és descrit en la biografia de Mahoma escrita per Ibn Ishaq.

L’aiatolà Jomeini va demanar la mort de Rushdie quan es va publicar la novel·la

La novel·la va rebre molt bones crítiques a Occident. Fins i tot va arribar a ser finalista del premi Booker i va guanyar el Whitbread de 1988 a millor novel·la de l’any. Entre els musulmans, però, va generar gran controvèrsia, perquè van sentir que l’autor blasfemiava de la seva religió i es burlava de la seva fe. Tan gran va ser la indignació dels musulmans que fins i tot l’Aiatol·là Ruhollah Jomeiní, el llavors Líder Suprem de l’Iran, va demanar la mort de Rushdie el 14 de febrer de 1989.