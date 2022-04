Andreu Buenafuente torna a TV3 en un programa sobre la Guerra Civil

TV3 continua anunciant les novetats de la graella de cara a la nova temporada d’estiu. Aquest juny estrenaran Quanta guerra, un documental de divulgació històrica sobre la Guerra Civil presentat per l’Eloi Vila. Quan es compleixen 86 anys de l’esclat de la guerra espanyola, la cadena creu que els nets comencen a voler saber-ne més. És per això que han preparat una producció que comptarà amb cinc famosos convidats, els qui parlaran sobre tot el que van viure els seus avis entre el 1936 i el 1939.

Els encarregats de mirar enrere amb ganes de conèixer secrets dels seus avantpassats són Andreu Buenafuente, Albert Om, Beth Rodergas, en Peyu i la Natza Farré. Tots ells faran un viatge al passat amb l’Eloi Vila, que els guiarà mentre ressegueixen sobre el terreny les peripècies que van haver de viure els seus avis.

La sèrie constarà de cinc capítols, un per cada convidat famós, i confien que aquestes històries cridin l’atenció dels teleespectadors apassionats per la història i també per als més tafaners que vulguin saber més coses de les famílies d’aquests personatges coneguts.

Eloi Vila presentarà un programa sobre la Guerra Civil | TV3

El programa encara no té una data d’estrena concreta, però sí que confirmen que serà al llarg del mes de lluny. Està produït pel Departament d’Entreteniment i Actualitat de TV3, que han volgut commemorar l’efemèride d’una manera interessant, maca i també didàctica. Tots els famosos se sinceraran sobre històries personals que han conegut gràcies als avis o a familiars properes, els qui van viure un dels períodes més foscos de la història del país. De moment cap d’ells s’ha pronunciat al respecte i tampoc no s’ha emès cap vídeo promocional, però la publicació de la nota de premsa fa pensar que començaran amb la promoció d’aquí a poques setmanes per anar fent obrir boca i generant curiositat en l’audiència.