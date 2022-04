TV3 estrena un canal digital ple de sèries sobre la investigació criminal

TV3 emet aquesta nit el capítol final de Cucut, la sèrie amb la que pretenien enganxar els teleespectadors. L’invent va funcionar molt bé el dia de l’estrena, però la trama ha perdut un mica de ritme i l’audiència ha anat disminuint setmana rere setmana. Amb el seu final esperen cridar l’atenció dels més joves, els que van aplaudir la idea en un principi. La bomba arribarà dilluns vinent, per això, amb l’estrena de la nova temporada de Crims. L’exitós programa de Carles Porta torna amb una temporada que promet fer unes xifres espectaculars. Per tal de promocionar-la, la cadena catalana ha decidit crear un canal exclusiu digital a internet, l’aplicació del mòbil i smart tv, que dedicarà a la investigació criminal. Els amants del true crime podran gaudir d’un canal pop up dedicat íntegrament a aquest gènere.

Tindrà una durada curta, des d’avui dilluns amb l’emissió del darrer capítol de Cucut fins al dilluns 2 de maig, tot coincidint amb el primer programa de la nova temporada de Crims que estarà centrat en el cas Kevin. Parlem d’una iniciativa de TV3 en la que reemetran les dues primeres temporades del programa i també d’algunes sèries de ficció com Nit i dia o Moebius. També hi recuperaran documentals de crònica negra, com l’exitós Tor, la muntanya maleïda.

📌Les dues primeres temporades de @Crims_Oficial, #NitiDiaTV3, #MoebiusTV3 o el reportatge “Tor, la muntanya maleïda”. Aquests són només alguns dels continguts que podràs tornar a veure a TV3 Crims pic.twitter.com/DkCXvZlaMo — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) April 25, 2022

Pel que fa als continguts inèdits que incorporarà aquesta plataforma, destaca el programa Crims i càstigs. En aquesta tertúlia, presentada per Jacint Casademont, comptaran amb especialistes del gènere que parlaran de les històries reials. Com era d’esperar, també emetran una entrevista al periodista Carles Porta en la que parlarà dels moments més importants de les temporades anteriors. Per una altra banda, també promocionen l’espai Independents d’iCat, dedicat a les cançons sobre assassinats reals que va popularitzar Nick Cave el 1996.

Com serà la programació de TV3 Crims

Cada dia emetran Crims, la sèrie entre les sis i les vuit del matí. Més tard, es podran veure els capítols de Nit i dia fins a les dotze del migdia. El seguirà La sala, amb Francesc Garrido, i la minisèrie La fossa. A primera hora de la tarda es recuperaran Operació Omega, L’última esperança del Paco, Les proves del crim, El cos del delicte i El final de la cacera. Tot això, a més a més dels capítols de Cucut, The Five, el documental Forenses del Sense Ficció i els curtmetratges comentats anteriorment.

Com accedir a la plataforma

Aquest nou canal dirigit a la investigació criminal serà temporal, gratuït i també, totalment digital. S’hi podrà accedir a través de la pàgina web de TV3, des de la seva aplicació per als telèfons mòbils i també des de les televisions amb internet. Entrarà en funcionament aquesta nit, coincidint amb l’estrena de l’últim capítol de Cucut a les 22:05 h.