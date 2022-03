L’estrena de ‘Cucut’ lidera i fa triomfar TV3 entre els joves

TV3 volia triomfar amb Cucut i ho ha aconseguit. La sèrie revelació de la temporada ha estat líder d’audiència durant la seva estrena amb un boníssim 18,7% de quota de pantalla i una audiència acumulada de 715.000 teleespectadors, amb pràcticament un 20% de joves i un 23,6% més de menors de 45 anys. D’aquesta manera, es convertia en la tercera emissió més vista de tot el dia només per darrere dels telenotícies, la líder de la franja d’emissió i el programa no informatiu més vist del dia. La cadena catalana mai no havia participat en la producció d’un thriller tan potent, un drama rural que pren la pel·lícula La vida de la Sara Amat com a punt de partida.

📈 #CucutTV3, la nova sèrie de TV3 s'estrena amb un 18,7% de quota i 446.000 espectadors de mitjana.



👉🏼 Per grups d’edat: 19,7% (13-24) i 23,6% (25-44).



👉🏼 Líder de la franja d'emissió i programa no informatiu més vist del dia. #AudienciesTV3 pic.twitter.com/Gsw3N3epr2 — joan marí de la fuente (@joanmari_) March 29, 2022

La fórmula secreta? Barrejar els elements clàssics d’una sèrie policíaca i de misteri: l’enigma, la por, els traumes i els assassinats. Aquesta és una producció fosca que et deixa amb ganes de més al final de cada capítol, els que estan farcits de petites pistes que ajudaran al teleespectador a poder esbrinar com acaba la trama.

Està protagonitzada per Maria Morera, la guanyadora del Gaudí a millor actriu, i el Biel Rossel. Tots dos interpreten uns personatges completament contraposats i, alhora, que necessiten l’altre: la foscor dels traumes de la Sara contra la innocència i bondat del Pep. Això queda palès en el primer capítol, el que han emès aquest dilluns.

Maria Morera promocionava l’estrena així | Instagram

Hem pogut veure la introducció dels personatges i de la situació en el context de la sèrie, ambientada en un petit poble català a principis dels anys 80. Tot comença amb la trobada del cadàver d’una noia al bosc, el que coincideix amb el retorn del Pep dos anys després de la desaparició de la Sara. El noi estava profundament enamorat d’ella, per la qual cosa s’escandalitza en pensar que aquest cos podria ser el seu. La troballa dona pas a l’inici de la investigació, que estarà en mans d’un tinent que té clar que el poble oculta més d’un secret.

El Pep decideix marxar a cercar la Sara tot sol, fins que la troba ben viva en una casa abandonada. Junts afronten una aventura per escapar de la policia que els busca, un camí en el que ell anirà descobrint que la seva amiga té traumes profunds que estan incidint en el seu caràcter.

El Biel publica una fotografia del rodatge | Instagram

TV3 volia enganxar el públic i ha aconseguit aquest propòsit. La promoció de la sèrie ha generat curiositat i el resultat ha estat excel·lent, el que suposa una molt bona notícia per a tot l’equip. Ara només cal esperar a dilluns vinent per veure si s’ha tractat de la novetat d’un fenomen nou o si realment ha deixat els teleespectadors amb ganes de saber més coses sobre aquesta història.