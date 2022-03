TV3 estrena ‘Cucut’, un thriller molt negre amb misteri, drama i maldat

TV3 estrena Cucut el pròxim dilluns 28 de març, la que pretén ser la sèrie revelació de la temporada. La cadena mai no havia participat en la producció d’un thriller tan potent, un drama rural que pren la pel·lícula La vida de la Sara Amat com a punt de partida. Els protagonistes són la Maria Morera, guanyadora del Gaudí a millor actriu, i el Biel Rossell, que interpreten les dues cares oposades de la moneda: la foscor dels traumes de la Sara contra la bondat i innocència del Pep.

Tot comença amb la troballa del cadàver d’una noia de 16 anys en el bosc d’un petit poble de muntanya, un cos desfigurat que recorda al físic d’una jove que havia desaparegut dos anys enrere. Arriba un tinent de Barcelona a fer-se càrrec del cas i això ajudarà a revelar els secrets i l’abús de poder que exerceix l’alcalde. La Sara fa dos anys que va marxar de casa i al poble no n’han tornat a tenir notícies. En Pep, que sempre n’ha estat enamorat, surt a buscar-la en un intent desesperat d’entendre com i per què va fugir de Trinquet.

Els dos protagonistes, la Sara i el Pep, en una de les escenes del primer capítol | TV3

Seran cinc capítols de 45 minuts de durada, acompanyats d’una música excepcional i mesurada per marcar els moments de suspens. El final de cada capítol fa que en desitgis el següent, així com la seva trama també demana que el teleespectador estigui pendent dels detalls per anar trobant les diferents pistes que l’ajudaran a esbrinar qui és l’assassí i què passa amb la protagonista. En la seva presentació, han deixat clar que cada capítol és “més fosc que l’anterior” i que cada detall té un sentit. També han destacat l’elecció de dotze localitzacions excepcionals, a pobles catalans que no acostumen a veure’s en produccions d’aquest tipus com Sant Feliu de Codines, Cerdanyola o Besalú. Un dels elements més aplaudits ha estat l’ambientació del poble i els personatges a principis dels anys 80, el que es marca en una barreja del castellà i el català “construïda des de la valentia” segons els seus productors.

Els pares de la Sara tindran un paper clau en la història | TV3

El que cerca aquesta producció tan ambiciosa és barrejar els elements típics d’un thriller exitós: enigma, misteri, por, negror, traumes i assassinats. Tot, per mostrar l’entrada dels adolescents en el món podrit dels adults i demostrar, així, que és indispensable fer una revisió de la nostra societat. En Vicent Sanchís, el director de TV3, ha recalcat que oferir una sèrie d’aquest nivell en català “és una gran sort”. No ha estat fàcil aconseguir els recursos suficients, per la qual cosa ha volgut aplaudir la implicació de moltes institucions. El cap de Ficció i Cinema de TV3 ha descrit el projecte com “una sèrie molt cinematogràfica i molt treballada”. La productora executiva de la sèrie, la Isona Passola, s’ha mostrat en la mateixa línia: “No hem d’aturar-nos fins que aconseguim poder rodar sèries en català d’aquest nivell amb naturalitat, perquè encara som lluny de poder-ho fer”. Estan contents amb l’equip i amb la feina de preparació dels actors, que hauria estat excepcional.

L’equip el formen 80 figurants i 37 actors de primer nivell, entre els que es troben Marc Martínez, Isaac Alcayde, Jordi Figueras, David Bagés, Joan Amargós, Anna Sabaté, Alba Florejachs, Roser Batalla, Lluís Febrer i Marc Soler. Tots ells s’han mostrat enamorats del projecte i han alabat “el regal” que els han fet amb els seus personatges. Confien que la sèrie serà tot un èxit i ja desitgen la confirmació d’una segona temporada.

L’equip, entusiasmat amb l’estrena de la sèrie durant la presentació | TV3

Volen que la sèrie pugui ser exportada “a tots els països del món”, per la qual cosa es troben en negociacions amb diverses plataformes. De moment començaran a emetre-la a TV3 dilluns vinent, mentre que diumenge 3 d’abril també passaran la pel·lícula en la que es basen perquè els teleespectadors coneguin amb més detalls quins són els motius darrere de la marxa de la protagonista. Una sèrie que vol arribar al gran públic i especialment als més joves. Des de la direcció esperen que triomfi aquestaa coproducció de Massa d’Or Produccions i Ja Som Dos Produccions amb la participació de Televisió de Catalunya i la XAL, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.