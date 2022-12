TV3 confia en Agatha Christie per substituir ‘Crims’ el dilluns

TV3 s’ha acomiadat aquesta setmana de la mini temporada de Crims, la que només ha tingut dos casos que ha dividit en quatre capítols. Ara que la nit dels dilluns ha quedat buida, què faran per omplir aquest forat -amb tantíssima audiència- de la graella? Doncs bé, la cadena ja ho ha decidit. Acaben d’anunciar en un comunicat que, dilluns 12 de desembre, emetran una minisèrie de dos capítols de la BBC en els que s’han adaptat una de les últimes obres d’Agatha Christie.

Continua el misteri a la cadena pública, que emetrà El misteri d’El Cavall Cendrós amb Rufus Sewell al capdavant. Tot comença amb l’assassinat d’una dona i la curiosa troballa que fa la policia en adonar-se que té una llista de noms a la sabata. Ràpidament se sap que hi apareix un antiquari, el que comença a investigar pel seu compte per esbrinar què hi fa allà i què significa que hagin escrit el seu nom en aquesta misteriosa llista.

TV3 confia en Agatha Christie per mantenir la bona audiència dels dilluns

És en aquest procés d’investigació que troba El Cavall Cendrós, local en el que tres dones llegeixen el futur a la gent. Si bé en un principi no creu en res del que diuen perquè no confia en la màgia, finalment acabarà pensant que ha estat víctima d’un mal d’ull perquè les altres persones que apareixien en aquella sabata van apareixent mortes.

El seu objectiu està clar, esbrinar qui és l’assassí i per què està matant la gent d’aquesta llista. Què tenen en comú? Com aconsegueix trobar-los? Com s’ho fa per esquivar la policia quan tot el cos està perseguint-lo? TV3 confia en poder generar curiositat en els teleespectadors, que podria continuar menjant-se el cap amb assassinats com cada dilluns, excepte que en aquesta ocasió ho faran de la mà d’una de les millors escriptores de la història en una versió de la BBC.