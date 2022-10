Mor el periodista Àngel Casas als 76 anys

El periodista Àngel Casas ha mort aquest dissabte 1 d’octubre als 76 anys. El periodista, crític musical i presentador de televisió català ha traspassat en no poder superar la calcifilaxia, que patia, una malaltia poc freqüent que consisteix en l’acumulació de calci en petits vasos sanguinis del greix i la pell. De fet, Casas va haver de ser amputat de la seva cama dreta el juny del 2020, en plena pandèmia de Covid. Les mostres de condol han estat immediates, entre les quals la del president a l’exili, Carles Puigdemont, que ha lamentat la seva pèrdua en una piulada a Twitter. “Ens ha deixat un professional impressionant, una persona que ens va ensenyar una manera genuïna de fer televisió pública a Catalunya. Contra la mediocritat, la indiferència i la indocumentació. El meu condol a la família. Descansi en pau”, ha dit Puigdemont.

També l’ha recordat el president Pere Aragonès, que ha dit estar “commogut” per la seva mort. “Comunicador mordaç, innovador, mestre de periodistes, deixa una empremta inesborrable dins i fora de la petita pantalla”, ha escrit Aragonès, que ha enviat el seu “sincer condol” a la família, amics i companys de professió de Casas. “Que la terra et sigui lleu”, ha conclòs.

Una estrella mediàtica especialment als anys 80

Casas ha estat una de les figures del periodisme més conegudes de les darreres dècades a Catalunya, pel que la seva mort ha trasbalsat el periodisme català i els espectadors en general. Els trets que més el definien eren la barba i les ulleres juntament amb el fet que no pronunciava gaire bé el so de la doble erra. Casas va ser director de Betevé i de 8tv, tot i que segurament en l’etapa en què va triomfar més va ser en 1984, justament quan Televisió de Catalunya començava a donar les primeres passes. A TV3 es va convertir en una estrella mediàtica en el programa Àngel Casas Show, que es va mantenir en pantalla des del 1984 fins al 1988. Gràcies a aquest programa va guanyar el Premi Antena de Oro de Televisió de 1984 i del Premi Ondas el 1986. Aquest mateix any, de fet aquest mateix mes, va començar el magazine El sermón a la Cadena SER.