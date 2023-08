‘Eufòria’ anuncia un nou concert amb els millors concursants

‘Eufòria‘ serà protagonista en el festival Acústica de Figueres. El pròxim dijous 31 d’agost l’espectacle ‘Eufòria en concert’ es podrà gaudir a Figueres, concretament al Teatre Jardí del municipi. Hi participaran els quatre finalistes i la guanyadora de l’última edició del talent show de TV3, la Jim, la Carla, l’Alèxia, en Tomàs i la Sofia. Actuaran tan junts com individualment i faran reviure als fans d’Eufòria les millors actuacions del concurs. Els dos concerts previstos duraran una hora i mitja i els intèrprets cantaran les cançons que els van dur fins a la final del programa presentat per Marta Torné.

Tots dos concerts es faran al Teatre Jardí de Figueres i les entrades es posaran a la venda el pròxim divendres 18 d’agost a partir de les deu del matí. Es podran adquirir a través del web del festival Acústica. Els horaris dels concerts són els següents: un primer passi a les set de la tarda i un segon a dos quarts de deu del vespre.

Els cantants d’Eufòria comparteixen cartell amb grups i intèrprets catalans emblemàtics com Stay Homas, The Tyets, Miki Núñez i Triquell. Altres grups que participen al festival són Figa Flawas, La Casa Azul, La La Love You, Mushkaa i Julieta, entre d’altres. Enguany el festival Acústica celebra la seva vintena edició entre el 31 d’agost i el 3 de setembre.

La Jim reflexiona sobre el final d’Eufòria i el Palau Sant Jordi – TV3

Reviuran les emocions del concert al Palau Sant Jordi

Els cantants d’Eufòria podran reviure les emocions que van sentir en el concert al Palau Sant Jordi, una actuació que els va canviar la vida perquè va ser el primer cop que actuaven davant de tanta gent. La il·lusió i la por d’abans d’aquest gran concert podria revifar-se per l’actuació en aquest festival, però el cert és que, de nou, Eufòria ha servit per impulsar la carrera de cinc grans cantants.