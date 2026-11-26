La cadena de supermercats Mercadona llança una nova edició de la seva revista de Nadal, creada a partir de les necessitats dels seus clients per oferir-los idees i consells pràctics per gaudir d’aquestes festes. Ja està disponible en versió digital, a través de la pàgina web de Mercadona, i a partir de dilluns que ve, 30 de novembre, també podrà trobar-se a les botigues, on estaran localitzables en expositors. Atenció, perquè les unitats són limitades: s’aconsella recollir-la com més aviat millor.
La revista de Nadal d’enguany proposa menús complets per menys de 15 euros, des del clàssic consomé amb mandonguilles i ous de guatlla, filet Wellington i pastís cremós de torró tou, fins a una opció més lleugera amb crema de xampinyons i bolets, lluç amb salsa de gambots i crumble de iogurt, pinya i magrana. També inclou receptes per preparar plats principals en menys de 20 minuts, com ara medallons de filet amb nabius i cremós de moniato, entre d’altres.
Guia per conèixer els productes i fer que la tria sigui més fàcil
La nova edició incorpora, a més, continguts per ajudar els clients a conèixer millor els productes i facilitar-ne l’elecció. En el cas dels formatges, per exemple, a la revista s’aporta informació per saber identificar de manera senzilla la intensitat de cada formatge, així com la seva curació i l’animal de procedència de la llet a través de l’etiquetatge.
L’aprofitament també hi té el seu espai, amb idees senzilles per treure partit de productes habituals del rebost i donar una segona vida a alguns dels aliments típics d’aquestes dates. Per exemple, convertir un panettone de xocolata en un tiramisú o utilitzar el torró tou per preparar un pastís cremós.
També hi ha, a més, propostes per crear lots de regal a casa, combinant diferents productes de l’assortiment de la companyia i, com cada any, alguns consells de bellesa per brillar aquestes festes.