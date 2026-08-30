Durant els propers mesos i fins a finals d’any es realitzarà de manera gradual la substitució de l’accés a La Meva Salut amb usuari i contrasenya per l’idCAT Mòbil, que es consolidarà com el sistema prioritari d’identificació per accedir a l’espai personal de salut digital. El canvi busca facilitar l’accés de la ciutadania als serveis de salut i reforçar la seguretat de la identificació digital.
La Meva Salut és l’espai digital personal des del qual la ciutadania pot consultar la seva informació de salut i accedir a diferents serveis i tràmits sanitaris. L’idCAT Mòbil simplifica l’accés perquè no cal recordar cap contrasenya: l’usuari s’identifica amb el seu document d’identitat i el número de mòbil associat i rep un codi d’un sol ús per completar l’accés.
Una identitat digital més enllà de La Meva Salut
L’idCAT Mòbil és el sistema d’identificació digital de la ciutadania que permet acreditar la identitat de manera segura mitjançant un telèfon mòbil. És gratuït, no té data de caducitat, no requereix instal·lar cap aplicació ni recordar cap contrasenya i està disponible per a persones majors de 16 anys.
Però l’ús de l’idCAT Mòbil va més enllà de l’accés a La Meva Salut. Un cop donada d’alta, la ciutadania pot utilitzar aquesta mateixa identitat digital per identificar-se en la majoria de tràmits i gestions amb les administracions catalanes que admeten aquest sistema.
Com donar-se d’alta a l’idCAT Mòbil
La ciutadania es pot donar d’alta a l’idCAT Mòbil per internet o presencialment. L’alta telemàtica es pot fer mitjançant diferents vies: amb DNI o TIE i targeta sanitària, mitjançant selfie o vídeo-identificació o amb certificat digital. El sistema d’alta orienta l’usuari sobre l’opció disponible en funció de la seva situació.
També és possible fer l’alta presencialment en una Entitat de Registre idCAT Mòbil o en una oficina d’atenció ciutadana. En aquest cas, cal presentar el document d’identitat i facilitar el número de mòbil que es vol associar al servei.
Com funciona l’idCAT Mòbil?
Una vegada donat d’alta, utilitzar l’idCAT Mòbil és molt senzill. Quan el ciutadà accedeix a un tràmit que admet aquest sistema, ha d’introduir el seu document d’identitat i el número de mòbil associat.
A continuació, rep al mòbil un codi d’un sol ús que ha d’introduir per completar la identificació. D’aquesta manera, pot accedir al servei sense haver de recordar cap contrasenya. El sistema permet fer els tràmits des de diferents dispositius, de manera que, per exemple, es pot iniciar una gestió des de l’ordinador i utilitzar el mòbil per rebre el codi de verificació.
Un sistema senzill i segur
L’idCAT Mòbil facilita la identificació digital sense necessitat d’instal·lar cap aplicació ni programari addicional. El sistema utilitza codis d’un sol ús vinculats a les dades d’identitat de l’usuari per verificar cada identificació.
Per als tràmits que requereixen un nivell superior de seguretat, existeix l’idCAT Mòbil+, que permet reforçar la identificació sense necessitat d’utilitzar certificats ni instal·lar programari addicional.
Una migració progressiva durant el 2026
La substitució de l’accés amb usuari i contrasenya a La Meva Salut per l’idCAT Mòbil es farà de manera gradual durant el 2026. El procés estarà acompanyat d’informació i recursos d’ajuda perquè els usuaris puguin fer el canvi i resoldre els possibles dubtes.
L’impuls de l’idCAT Mòbil permet avançar cap a una identificació digital més homogènia: una mateixa identitat per accedir a La Meva Salut i per fer moltes altres gestions digitals amb l’Administració.