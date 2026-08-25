Sorteig d’El Món per aconseguir un bitllet gratis
S’acosta l’Onze de Setembre i arriba La Grossa per a aquesta Diada, amb un sorteig especial que es fa el mateix dia 11 de setembre. Hi pots arribar a guanyar 2 milions d’euros amb el premi extraordinari, si tens el número del primer premi i la sèrie.
Amb els 2 milions del premi extraordinari podries allargar l’estiu indefinidament, com diu l’eslògan de la campanya publicitària de la campanya d’aquest any. Però també hi haurà 50.000 euros per al bitllet amb les cinc xifres del primer premi, 20.000 euros per a les cinc xifres del segon premi i 10.000 per al tercer. A més, Loteries de Catalunya sortejarà un segon reintegrament. I no oblidem les múltiples opcions de guanyar quantitats més petites amb les terminacions.
Per aconseguir un bitllet per a La Grossa de La Diada, la primera oportunitat és participar en el sorteig d’El Món per guanyar un dels 10 que rifem, amb un número icònic que reservem sempre per als nostres lectors: el 01714. El sorteig d’El Món es fa entre aquest dimarts, 25 d’agost, i dimecres que ve, 2 de setembre, fins a les 12 hores del migdia, a través del nostre Instagram. Aquí tens les bases legals per participar en el sorteig d’El Món.
En cas que no resultis afortunat o afortunada en aquest sorteig, encara seràs a temps de comprar un bitllet per només 5 euros, per internet o en els punts de venda habituals, principalment estancs, llibreries, quioscos, bars i a les botigues de les principals cadenes de supermercats de Catalunya com Bonpreu, Carrefour o Caprabo, entre d’altres. Fins i tot podràs buscar i triar el teu número preferit. Però, de moment, aquí tens l’accés a Instagram per participar en el sorteig d’El Món.
Accés per participar-hi a través d’Instagram
La data del sorteig de La Grossa de la Diada: 11 de setembre
El sorteig de Loteries de Catalunya de La Grossa de la Diada es fa el mateix dia 11, encara que sigui festiu.
Quants bitllets hi ha a la venda
Per a La Grossa de La Diada s’han posat a la venda 70.000 números (del 00000 al 69.999). Cada número té un total de 35 sèries. Per obtenir el número del premi extraordinari (en cas que la sèrie coincideixi), que és mateix que el del primer premi, es farà un sorteig. Seguidament, se sortejaran el segon, el tercer i el segon reintegrament. Tot plegat, un sorteig ràpid i fàcil de seguir i d’entendre.
El premi extraordinari i la resta
El primer premi tindrà un guanyador extraordinari de dos milions d’euros per al jugador que tingui el número guanyador i la sèrie. La resta d’encertants dels cinc números (34 bitllets) obtindran un premi de 50.000 euros, mentre que els bitllets amb el número anterior i posterior rebran 2.000 euros. També es premiaran totes les terminacions del número guanyador, que obtindran més o menys diners en funció de les xifres coincidents.
El segon premi, de 20.000 euros, s’obtindrà quan les cinc xifres coincideixin amb les extraccions del segon sorteig. El mateix passa amb el tercer premi, de 10.000 euros.
I a més a més, hi ha els premis menors de cada sorteig, en què la quantitat a guanyar varia segons quantes xifres es tinguin del número premiat.
Una loteria molt social
I, al final, tinguis o no tinguis un dels números premiats, el més important de La Grossa és que el 100% dels beneficis que generen la venda de bitllets per als sortejos es destinen al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya, és a dir que els diners es queden a Catalunya i s’inverteixen en programes socials per als més vulnerables. Loteries de Catalunya fa més de 35 anys que està al costat de les persones que més ho necessiten. Al llarg de la seva història, l’entitat ha transferit al Departament de Drets Socials 300 milions d’euros que s’han invertit en accions socials a Catalunya.