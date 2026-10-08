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500 euros al mes per preparar unes oposicions: la Generalitat ofereix ajuts per a 120 joves
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Redacció
08/10/2026 09:42

Preparar unes oposicions pot implicar mesos d’estudi i una gran dedicació. Amb l’objectiu que més joves puguin accedir a la funció pública, la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la preparació d’oposicions, amb 120 places i una dotació de 500 euros mensuals.

La convocatòria s’adreça a joves de fins a trenta anys i ofereix 96 ajuts per al cos superior A1 i 24 ajuts per al cos d’administració C1. Les sol·licituds es poden presentar fins al 14 d’octubre.  

Com funciona?

Les persones beneficiàries percebran els ajuts fins a la darrera prova de la fase d’oposició o, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2027. Per accedir-hi, cal tenir la titulació requerida per al cos al qual es vol optar i no ser beneficiari d’altres beques o ajuts de característiques similars. 

També cal complir un requisit de renda: no superar els 19.000 euros anuals per membre de la unitat familiar. A més, les persones sol·licitants no poden treballar de manera remunerada més de 30 hores setmanals.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 14 d’octubre

Les sol·licituds, fins al 14 d’octubre

La convocatòria es va obrir el 22 de setembre i les persones interessades disposen de quinze dies hàbils per presentar la seva sol·licitud, és a dir, fins el 14 d’octubre. Està previst que l’atorgament dels ajuts sigui aquest mes de desembre i que el cobrament comenci el gener del 2027. 

La informació sobre els requisits, el procediment de sol·licitud i la resta de condicions es pot consultar a l’apartat específic d’Ajuts per a la preparació d’oposicions a la web de la Generalitat.

Més oportunitats per accedir a la funció pública

Aquests ajuts formen part del conjunt d’iniciatives impulsades per la Generalitat per facilitar la incorporació de nou talent a l’Administració en un moment de transformació dels serveis públics. La voluntat és afavorir una administració més àgil i propera i, alhora, obrir la porta a nous perfils professionals.

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