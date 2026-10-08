Preparar unes oposicions pot implicar mesos d’estudi i una gran dedicació. Amb l’objectiu que més joves puguin accedir a la funció pública, la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la preparació d’oposicions, amb 120 places i una dotació de 500 euros mensuals.
La convocatòria s’adreça a joves de fins a trenta anys i ofereix 96 ajuts per al cos superior A1 i 24 ajuts per al cos d’administració C1. Les sol·licituds es poden presentar fins al 14 d’octubre.
Com funciona?
Les persones beneficiàries percebran els ajuts fins a la darrera prova de la fase d’oposició o, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2027. Per accedir-hi, cal tenir la titulació requerida per al cos al qual es vol optar i no ser beneficiari d’altres beques o ajuts de característiques similars.
També cal complir un requisit de renda: no superar els 19.000 euros anuals per membre de la unitat familiar. A més, les persones sol·licitants no poden treballar de manera remunerada més de 30 hores setmanals.
Les sol·licituds, fins al 14 d’octubre
La convocatòria es va obrir el 22 de setembre i les persones interessades disposen de quinze dies hàbils per presentar la seva sol·licitud, és a dir, fins el 14 d’octubre. Està previst que l’atorgament dels ajuts sigui aquest mes de desembre i que el cobrament comenci el gener del 2027.
La informació sobre els requisits, el procediment de sol·licitud i la resta de condicions es pot consultar a l’apartat específic d’Ajuts per a la preparació d’oposicions a la web de la Generalitat.
Més oportunitats per accedir a la funció pública
Aquests ajuts formen part del conjunt d’iniciatives impulsades per la Generalitat per facilitar la incorporació de nou talent a l’Administració en un moment de transformació dels serveis públics. La voluntat és afavorir una administració més àgil i propera i, alhora, obrir la porta a nous perfils professionals.