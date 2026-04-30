Escàndol científic: retiren l’estudi de Barbacid sobre el càncer de pàncrees per interessos empresarials no revelats

Era la gran esperança espanyola contra un dels tumors més letals. Tanmateix, el que semblava una fita històrica en la lluita contra el càncer de pàncrees acaba de patir un cop demolidor als despatxos de l’elit científica mundial.
L’actualment prestigiosa Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units (NAS) ha pres una decisió dràstica: retirar l’últim gran estudi liderat pel reconegut oncòleg Mariano Barbacid. La raó no és una fallada a les provetes, sinó una cosa que crema més en els temps que corren: interessos empresarials ocults.
Si alguna vegada has pensat que darrere de les grans cures hi ha una guerra de diners i patents, aquest cas t’ho confirmarà totes les sospites. El que estava en joc no era només la salut, sinó la transparència d’una indústria que mou milers de milions.
La notícia ha caigut com un gerro d’aigua freda a la comunitat mèdica. Com és possible que un dels científics més respectats del món s’hagi vist envoltat en un error d’aquest calibre? La resposta es troba en la lletra petita dels conflictes d’interès.
L’estudi que prometia l’impossible
La investigació en qüestió plantejava una via revolucionària per frenar el creixement de les cèl·lules cancerígenes al pàncrees. Barbacid i el seu equip havien identificat una diana terapèutica que feia somiar amb un tractament definitiu.
Però la ciència moderna té una regla d’or: la imparcialitat ha de ser absoluta. L’Acadèmia de Ciències dels EUA exigeix que qualsevol vincle amb empreses que puguin beneficiar-se de la publicació es declari abans de sortir a la llum.
Pel que sembla, segons els informes de la mateixa acadèmia, hi va haver una omissió greu d’informació sobre la relació dels autors amb certes entitats biotecnològiques. En el món de l’alta ciència, si no dius qui et paga, la teva descoberta perd tot el seu valor ètic.
La ciència sense transparència és només màrqueting. La retirada d’un estudi a PNAS és l’equivalent professional a una targeta vermella directa a la final del Mundial.
Què significa “ocultar interessos”?
No es tracta necessàriament que les dades siguin falses. El problema rau en el fet que el lector (i el mercat) té dret a saber si el científic té accions o beneficis a l’empresa que vendrà el fàrmac derivat d’aquell estudi.
En el cas de Barbacid, l’ombra del dubte s’ha instal·lat sobre l’objectivitat de l’avenç. En ometre aquestes connexions, es genera un avantatge injust que l’acadèmia americana no està disposada a tolerar, especialment en un camp tan sensible com l’oncologia.
Aquest moviment ha provocat que la validesa de la descoberta quedi en quarantena. Encara que la tècnica funcioni en ratolins, el procés legal i ètic està tan tacat que la publicació ha estat esborrada dels registres oficials de la PNAS.
Per al pacient, això és una tragèdia burocràtica. Un avenç que podria salvar vides es veu frenat per un error de gestió o una ambició mal calculada als despatxos corporatius.
L’impacte en la ciència espanyola
Mariano Barbacid no és un nom qualsevol. Va ser el primer director del CNIO i l’home que va descobrir els primers oncogens humans. El seu prestigi és la cara de la marca Espanya en medicina. Per això, aquest escàndol dol el doble.
Aquest succés obre un debat incòmode: estan els científics massa a prop de les farmacèutiques? La cerca de finançament privat és necessària, però quan els límits es desdibuixen, la confiança del públic es desintegra per complet.
Molts es pregunten ara si altres estudis del mateix equip podrien ser revisats sota la lupa. És l’efecte dominó que ocorre quan la integritat d’un líder és qüestionada per una potència científica com els Estats Units.
Sabies que la pressió per publicar i obtenir patents és tan alta que a vegades s’obliden els protocols bàsics de transparència? Aquest és el símptoma d’un sistema de salut que premia la rentabilitat per sobre de la divulgació pura.
Dada clau: El càncer de pàncrees té una de les taxes de supervivència més baixes. Qualsevol retard en la investigació, encara que sigui per motius ètics, suposa una condemna per a milers de persones.
I ara què passarà amb Barbacid?
El científic espanyol ha defensat sempre la seva feina, però la decisió de la NAS és inapel·lable. La retirada de l’estudi suposa un estigma difícil d’esborrar i un fre econòmic per a les futures rondes de finançament dels seus projectes.
En els pròxims dies, s’espera que l’equip de Barbacid doni explicacions detallades per intentar salvar la seva reputació. No obstant això, en el món de l’Enginyeria de l’Atenció científica, el mal ja està fet.
La lliçó per a tothom és clara: no importa com de brillant siguis, si les regles del joc són la transparència, saltar-se-les té un preu que pot enfonsar tota una carrera.
Demà continuarem buscant una cura per al càncer, però avui la ciència està un poc més trista i els pacients un poc més confosos.
Creus que els diners haurien d’estar tan a prop dels laboratoris que busquen salvar-nos la vida?