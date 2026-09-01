Ozempic y Wegovy: las inyecciones para adelgazar con un efecto sorpresa en el alcohol

Cuando piensas en perder peso, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Probablemente, no una bebida menos en la mano. Pero ahora, una revolución silenciosa está cambiando las reglas del juego.

No estamos hablando de un nuevo plan de dieta o un remedio mágico para tus hábitos. Estamos hablando de un efecto secundario sorprendente que muchos usuarios no esperaban.

El efecto inesperado que nadie anticipaba

Medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, conocidos por su eficacia en la pérdida de peso, están revelando un poder oculto. Contienen semaglutida o tirzepatida, imitadores de una hormona natural.

Esta hormona, llamada GLP-1, suprime el apetito y mantiene la sensación de saciedad por más tiempo. Pero ahora sabemos que su impacto va mucho más allá del plato.

Sí, nosotros también estamos sorprendidos por la magnitud de este descubrimiento.

Las primeras investigaciones sugieren que estos fármacos afectan la respuesta de recompensa en el cerebro. Esto podría reducir las ganas de consumir sustancias como el alcohol y la nicotina.

El doctor Christian Hendershot, de la Universidad del Sur de California, lo ha confirmado en un estudio. Publicado en 2025, observó que pacientes con trastorno por consumo de alcohol sentían menos deseo de beber.

Otro estudio reciente, de la Universidad de Colorado Anschutz, observó lo mismo. Las píldoras con GLP-1 redujeron los días de consumo excesivo en personas con trastorno leve a moderado.

Testimonios: la cara y la cruz del descubrimiento

Piense en la Lisa Rees, de 46 años, del sur de Gales. Antes bebía dos botellas de vino en una noche, ahora con un par de copas no puede beber «ni una gota más».

Solía consumir entre seis y ocho botellas de vino a la semana con sus amigas. Ahora ha reducido su consumo a menos de la mitad. En un festival reciente, tomó tres copas de vino en nueve horas.

Antes, en la misma situación, bebería dos botellas y un par de combinados de vodka. Ella todavía tiene ganas de beber, pero físicamente no lo puede soportar.

«Sigo sintiéndome involucrada en las cosas porque aún bebo, pero bebo mucho menos», explica Lisa. Para ella, ha sido un beneficio inesperado y muy bienvenido.

El caso de Warren Thomas, de 45 años, de Colchester, es similar. Disfruta de una cerveza ocasional con la familia y amigos, pero al empezar Mounjaro, sus conocidos ya le advirtieron. Notó el efecto en 24 horas.

«Simplemente no quiero beber», dice. «No tengo ningún deseo de hacerlo». Después de dos cervezas en una celebración de cumpleaños el mes pasado, se sintió «mareado y un poco aturdido».

Su tolerancia al alcohol es ahora «cero». Para él, la renuncia ha sido muy gratificante, casi sin esfuerzo. Un auténtico ahorro en salud y bienestar.

Pero no todo es tan positivo. La Faye Goodwin, de 20 años y recién graduada, siente que su vida social se ha resentido. Cuando bebe, experimenta náuseas muy rápidamente, vómitos o reflujo ácido severo.

Faye lleva tomando Mounjaro desde los 18 años y no sabe qué es beber alcohol sin los efectos de la medicación. Una vez dejó las inyecciones un mes y pudo beber sin náuseas.

A su edad, el alcohol es una parte importante de la vida social. Si planea salir de fiesta, retrasa la dosis un día, ya que cree que el efecto es mayor uno o dos días después de la inyección.

A veces, ha rechazado planes con amigos si ya se había tomado la dosis. Se ha sentido aislada en la Universidad de Cambridge, donde muchos eventos sociales giran en torno al alcohol.

«Era difícil disfrutar sabiendo que tendría que estar sentada serena mientras todos los demás se divertían bebiendo», afirma. «Muchas veces, si he intentado beber aunque sea una copa de vino, no puedo terminarla por las náuseas abrumadoras».

Preguntas urgentes y el futuro de la adicción

El British National Formulary, una guía para médicos, no ofrece ninguna recomendación formal sobre si las personas que toman estos fármacos deben dejar de consumir alcohol. Pero el profesor Russell Hearn, médico de cabecera, aconseja a sus pacientes que reduzcan el alcohol.

«El alcohol tiene muchas calorías y, si tu objetivo es perder peso, beber menos te ayudará sin duda, además de cambiar tu dieta mientras tomas un GLP-1«, explica. Un punto clave para nuestro ahorro en calorías y salud.

El doctor Joseph Schacht insiste en la necesidad de estudios más amplios, con más participantes y durante un período más largo, antes de que estos medicamentos se aprueben formalmente para el trastorno por consumo de alcohol.

Quedan muchas preguntas abiertas. ¿Es seguro que las personas sin obesidad ni diabetes utilicen estos fármacos para el tratamiento de una adicción? ¿Serán asequibles para todos?

El doctor Darren Quelch, investigador de adicciones, también señala los posibles efectos secundarios, entre ellos una pancreatitis, que es poco frecuente pero grave. Un error sería ignorar los riesgos.

Los investigadores también exploran si los medicamentos GLP-1 podrían ser un tratamiento para otras adicciones, como el tabaquismo o los opiáceos. Un futuro prometedor y una solución con mucho potencial.

La ciencia avanza a pasos agigantados. Pero esta no es una licencia para auto-medicarse. Siempre, siempre, es necesario consultar con un profesional de la salud. Tu bienestar es la prioridad.

Esta revelación podría redefinir nuestra relación con los hábitos más arraigados. ¿Estamos ante una oportunidad única, o ante un nuevo reto si no se gestiona bien?