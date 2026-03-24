La dieta proteica de Laura Pausini para perder 18 kilos: «Me ha funcionado por ser constante, pero extrañaba los carbohidratos»

El tiempo no perdona, pero Laura Pausini ha demostrado que se puede hackear el metabolismo incluso superada la barrera de los 50. La artista italiana ha dejado a todos boquiabiertos después de reaparecer con 18 kilos menos.

No ha sido magia, ni tampoco el camino «fácil» que recorren hoy muchas estrellas de Hollywood. Mientras medio mundo especula con fármacos inyectables, Pausini ha decidido romper su silencio y explicar la cruda realidad de su transformación.

La estrategia proteica: El fin de una adicción

El primer paso de su cambio radical tiene nombre y apellidos: dieta proteica supervisada. Para una italiana de pura cepa, este movimiento fue casi un sacrificio cultural. (Sí, despedirse de la pasta duele, y ella misma lo confiesa).

«Fue muy difícil porque echo mucho de menos los carbohidratos», admite la cantante. Sin embargo, el objetivo era claro: priorizar las proteínas para proteger el músculo y obligar al cuerpo a quemar grasa acumulada.

DATO CLAVE: Laura ha desmentido categóricamente el uso de inyecciones para adelgazar debido a un problema previo de páncreas que le impide jugar con su insulina de forma artificial.

Esta elección no es casual. Los expertos confirman que, al llegar a los 50, nuestro cuerpo entra en una fase de resistencia. El metabolismo se vuelve perezoso y la síntesis muscular cae en picado si no le damos los «ladrillos» adecuados: los aminoácidos.

El factor «Tres veces por semana»

Pero la dieta no lo fue todo. Laura Pausini ha confesado un pecado que arrastró durante décadas: la falta de movimiento. Por primera vez en su carrera, la disciplina ha saltado del escenario al gimnasio.

La clave de su éxito ha sido la constancia militar. Ha integrado una rutina de ejercicio físico tres veces por semana sin excepciones. Este hábito ha sido el catalizador que ha permitido que esos 18 kilos no regresen, evitando el temido efecto rebote.

No se trata de machacarse horas interminables, sino de enviar una señal clara al organismo: «estamos activos». Esta combinación de proteína y fuerza es lo que los nutricionistas llaman el «combo de oro» para la madurez.

¿Por qué le ha funcionado a ella y a otros no?

La diferencia entre el éxito de Pausini y el fracaso de las dietas milagro radica en la supervisión médica. No se lanzó a comer pechuga de pollo sin control, sino que adaptó su ingesta a sus necesidades hormonales actuales.

Al priorizar las proteínas, Laura consiguió algo que los carbohidratos suelen robarnos: la saciedad. Al no tener picos de hambre voraz, la disciplina dejó de ser una tortura para convertirse en un estilo de vida sostenible a largo plazo.

Además, la artista ha sabido rodearse de ejemplos de éxito en su círculo cercano. No es la única que cuida su templo; figuras como Marta Sánchez o Lolita Flores también han blindado sus mañanas con hábitos que van desde el ayuno hasta el consumo de fibra estratégica.

CONSEJO DE EXPERTO: El cuerpo a los 50 necesita más estímulo proteico que a los 20 para mantener la energía. Si no te mueves, la proteína sola no hace milagros.

Un mensaje de urgencia para tu salud

El cambio de Laura Pausini nos recuerda que el mejor momento para empezar era ayer, pero el segundo mejor momento es ahora mismo. Los cambios metabólicos después de los 50 son rápidos y, si no se frenan con hábitos sólidos, las consecuencias en las articulaciones y el sistema cardiovascular son costosas.

No busques la solución en una farmacia ni en una dieta de tres días. La fórmula Pausini es clara: proteína inteligente, ejercicio constante y una voluntad de hierro para decir «no» al plato de pasta cuando el cuerpo pide salud.

Al fin y al cabo, ver a una estrella de su calibre admitir que «le costó» nos hace sentir que nosotros también podemos. ¿Estás listo para resetear tu despensa esta misma semana?