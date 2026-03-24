La dieta proteica de Laura Pausini per perdre 18 quilos: «M’ha funcionat per ser constant, però estranyava els carbohidrats»

El temps no perdona, però Laura Pausini ha demostrat que es pot hackejar el metabolisme fins i tot superada la barrera dels 50. L’artista italiana ha deixat tothom amb la boca oberta després de reaparèixer amb 18 quilos menys.
No ha estat màgia, ni tampoc el camí “fàcil” que recorren avui moltes estrelles de Hollywood. Mentre mig món especula amb fàrmacs injectables, la Pausini ha decidit trencar el seu silenci i explicar la cruda realitat de la seva transformació.
L’estratègia proteica: El fi d’una addicció
El primer pas del seu canvi radical té nom i cognoms: dieta proteica supervisada. Per a una italiana de soca-rel, aquest moviment va ser gairebé un sacrifici cultural. (Sí, acomiadar-se de la pasta fa mal, i ella mateixa ho confessa).
“Va ser molt difícil perquè trobo molt a faltar els carbohidrats”, admet la cantant. Tanmateix, l’objectiu era clar: prioritzar les proteïnes per protegir el múscul i obligar el cos a cremar greix acumulat.
DADA CLAU: La Laura ha desmentit taxativament l’ús d’injeccions per aprimar-se a causa d’un problema previ de pàncrees que li impedeix jugar amb la seva insulina de forma artificial.
Aquesta elecció no és casual. Els experts confirmen que, en arribar als 50, el nostre cos entra en una fase de resistència. El metabolisme es torna mandrós i la síntesi muscular cau en picat si no li donem els “totxos” adequats: els aminoàcids.
El factor “Tres cops per setmana”
Però la dieta no ho va ser tot. Laura Pausini ha confessat un pecat que va arrossegar durant dècades: la falta de moviment. Per primera vegada en la seva carrera, la disciplina ha saltat de l’escenari al gimnàs.
La clau del seu èxit ha estat la constància militar. Ha integrat una rutina d’exercici físic tres cops per setmana sense excepcions. Aquest hàbit ha estat el catalitzador que ha permès que aquells 18 quilos no tornin, evitant el temut efecte rebot.
No es tracta de matxacar-se hores interminables, sinó d’enviar un senyal clar a l’organisme: “estem actius”. Aquesta combinació de proteïna i força és el que els nutricionistes anomenen el “combo d’or” per a la maduresa.
Per què li ha funcionat a ella i a d’altres no?
La diferència entre l’èxit de Pausini i el fracàs de les dietes miracle rau en la supervisió mèdica. No es va llançar a menjar pit de pollastre sense control, sinó que va adaptar la seva ingesta a les seves necessitats hormonals actuals.
En prioritzar les proteïnes, la Laura va aconseguir una cosa que els carbohidrats solen robar-nos: la sacietat. En no tenir pics de gana voraç, la disciplina va deixar de ser una tortura per convertir-se en un estil de vida sostenible a llarg termini.
A més, l’artista ha sabut envoltar-se d’exemples d’èxit en el seu cercle proper. No és l’única que cuida el seu temple; figures com Marta Sánchez o Lolita Flores també han blindat els seus matins amb hàbits que van des del dejuni fins al consum de fibra estratègica.
CONSELL D’EXPERT: El cos als 50 necessita més estímul proteic que als 20 per mantenir l’energia. Si no et mous, la proteïna sola no fa miracles.
Un missatge d’urgència per a la teva salut
El canvi de Laura Pausini ens recorda que el millor moment per començar era ahir, però el segon millor moment és ara mateix. Els canvis metabòlics després dels 50 són ràpids i, si no es frenen amb hàbits sòlids, les conseqüències en les articulacions i el sistema cardiovascular són costoses.
No busquis la solució en una farmàcia ni en una dieta de tres dies. La fórmula Pausini és clara: proteïna intel·ligent, exercici constant i una voluntat de ferro per dir “no” al plat de pasta quan el cos demana salut.
Al capdavall, veure una estrella del seu calibre admitir que “li va costar” ens fa sentir que nosaltres també podem. Estàs llest per resetejar el teu rebost aquesta mateixa setmana?