Teresa Navarro Ortega, enòloga: “Els vins secs solen tenir menys sucre que els dolços i de licor”

Segur que t’ha passat. Estàs davant l’estanteria del supermercat o llegint una carta de vins interminable i t’assalta el mateix dubte de sempre: quin d’aquests engreixa menys?
La resposta no està en el color del raïm, ni tan sols en el preu de la botella. El vertader secret que les etiquetes a vegades intenten camuflar rau en un concepte tècnic que els experts dominen a la perfecció, però que el consumidor mitjà sol ignorar per complet.
Parlem de la densitat del sucre residual. Aquell petit rastre que queda després de la fermentació i que pot convertir un sopar lleuger en una bomba calòrica sense que gairebé te n’adonis (nosaltres també hem caigut en aquesta trampa mil vegades).
El veredicte dels experts: la regla d’or del sucre
Per llançar llum sobre aquest laberint d’etiquetes, la reconeguda enòloga Teresa Navarro Ortega ha estat d’allò més taxativa. La clau per mantenir la línia mentre gaudeixes d’una copa és tan senzilla com efectiva: aposta sempre pel sec.
L’experta confirma que els vins secs solen tenir un contingut de sucre significativament menor que els seus germans dolços o de licor. No és una opinió, és química pura aplicada al paladar.
Durant el procés de vinificació, els llevats s’encarreguen de “menjar-se” el sucre natural del raïm per transformar-lo en alcohol. En els vins secs, aquest procés es porta fins al final, deixant amb prou feines rastre de glucosa en el líquid que arriba a la teva copa.
L’advertència de l’expert: Un vi de licor pot multiplicar per deu la quantitat de sucre d’un vi sec, convertint un gest saludable en un excés metabòlic instantani.
Què significa realment “sec” a la teva copa?
Quan llegeixis la paraula “sec”, no pensis en una sensació aspra a la gola. Pensa en neteja metabòlica. Un vi sec autèntic sol contenir menys de 5 grams de sucre per litre.
A l’extrem oposat trobem els vins dolços o els generosos de licor. En aquests casos, la fermentació s’atura a propòsit (a vegades afegint alcohol extra) per mantenir aquell sabor llaminer que tant enganxa, però que el teu pàncrees nota d’immediat.
La diferència és abismal. Mentre que un Cabernet Sauvignon o un Verdejo sec són pràcticament lliures de sucre lliure, un vi de postres pot ser l’equivalent líquid a menjar-te un pastís de xocolata en tres glops.
L’engany del sabor: per què la teva llengua et menteix
Aquí és on l’enginyeria de l’atenció es torna vital per a la teva salut. A vegades, un vi blanc molt fred pot semblar “dolç” per la seva aroma fruitada, però ser tècnicament sec. No et fiïs del teu instint, fixa’t en la tipologia.
Els vins de licor, encara que deliciosos, són trampes de dopamina. Solen consumir-se en moments de relax, després de dinar, just quan el cos ja ha processat una càrrega calòrica important. És el cop de gràcia per a la teva dieta.
Navarro Ortega recorda que l’equilibri és la base de tot. Si busques l’estalvi calòric, el camí està marcat. És millor una copa d’un bon negre sec que un petit glop d’un vi encapçalat si el teu objectiu és evitar pics d’insulina innecessaris.
El benefici estrella: més plaer, menys culpa
Què guanyes tu amb aquest canvi d’hàbit? El primer és la digestió. Els vins amb menys càrrega de sucre solen ser més amables amb el sistema digestiu i provoquen menys pesadesa en acabar la vetllada.
A més, en triar opcions seques, estàs educant el teu paladar per apreciar els matisos reals de la terra, la fusta i el raïm, sense el maquillatge de la dolçor artificial que sovint oculta defectes en vins de baixa qualitat.
És un truc d’estil de vida que els grans sommeliers apliquen en el seu dia a dia. Beure millor no significa beure més car, sinó beure de forma més intel·ligent i estratègica per al nostre organisme.
La tendència que arrasa a les taules saludables
Curiosament, aquesta recomanació de l’enòloga coincideix amb l’auge dels vins “zero dosage” en el món dels escumosos. El mercat s’està movent cap a la puresa, fugint dels afegits que només aporten calories buides.
Cada vegada més restaurants d’alta cuina estan eliminant els vins excessivament dolços dels seus maridatges principals per evitar que el comensal se senti saturat abans d’arribar a les postres. El sec és el nou luxe.
El tip secret: Si vas a un esdeveniment i no saps què demanar, el Brut Nature és el teu millor aliat. És l’escumós amb menys sucre permès per la llei.
Una elecció guanyadora
Ara que tens la dada pura a la mà, la pròxima vegada que t’ofereixin una copa sabràs exactament què respondre. No és només qüestió d’etiqueta, és una decisió de benestar immediat.
Fer cas a experts com Teresa Navarro Ortega és el que separa un consumidor comú d’un autèntic estrateg de la taula. Has après a llegir entre línies i a cuidar la teva butxaca calòrica sense renunciar al plaer d’un bon brindis.
Al cap i a la fi, gaudir de la vida també consisteix a saber triar quines batalles (i quins sucres) valen realment la pena, oi?