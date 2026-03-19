Teresa Navarro Ortega, enóloga: «Los vinos secos suelen tener menos azúcar que los dulces y de licor»

Seguro que te ha pasado. Estás frente a la estantería del supermercado o leyendo una carta de vinos interminable y te asalta la misma duda de siempre: ¿cuál de estos engorda menos?

La respuesta no está en el color de la uva, ni siquiera en el precio de la botella. El verdadero secreto que las etiquetas a veces intentan camuflar radica en un concepto técnico que los expertos dominan a la perfección, pero que el consumidor medio suele ignorar por completo.

Hablamos de la densidad del azúcar residual. Ese pequeño rastro que queda después de la fermentación y que puede convertir una cena ligera en una bomba calórica sin que casi te des cuenta (nosotros también hemos caído en esta trampa mil veces).

El veredicto de los expertos: la regla de oro del azúcar

Para arrojar luz sobre este laberinto de etiquetas, la reconocida enóloga Teresa Navarro Ortega ha sido de lo más tajante. La clave para mantener la línea mientras disfrutas de una copa es tan sencilla como efectiva: apuesta siempre por el seco.

La experta confirma que los vinos secos suelen tener un contenido de azúcar significativamente menor que sus hermanos dulces o de licor. No es una opinión, es química pura aplicada al paladar.

Durante el proceso de vinificación, las levaduras se encargan de «comerse» el azúcar natural de la uva para transformarlo en alcohol. En los vinos secos, este proceso se lleva hasta el final, dejando apenas rastro de glucosa en el líquido que llega a tu copa.

La advertencia del experto: Un vino de licor puede multiplicar por diez la cantidad de azúcar de un vino seco, convirtiendo un gesto saludable en un exceso metabólico instantáneo.

¿Qué significa realmente «seco» en tu copa?

Cuando leas la palabra «seco», no pienses en una sensación áspera en la garganta. Piensa en limpieza metabólica. Un vino seco auténtico suele contener menos de 5 gramos de azúcar por litro.

En el extremo opuesto encontramos los vinos dulces o los generosos de licor. En estos casos, la fermentación se detiene a propósito (a veces añadiendo alcohol extra) para mantener ese sabor dulce que tanto engancha, pero que tu páncreas nota de inmediato.

La diferencia es abismal. Mientras que un Cabernet Sauvignon o un Verdejo seco son prácticamente libres de azúcar libre, un vino de postres puede ser el equivalente líquido a comerte un pastel de chocolate en tres sorbos.

El engaño del sabor: por qué tu lengua te engaña

Aquí es donde la ingeniería de la atención se vuelve vital para tu salud. A veces, un vino blanco muy frío puede parecer «dulce» por su aroma afrutado, pero ser técnicamente seco. No te fíes de tu instinto, fíjate en la tipología.

Los vinos de licor, aunque deliciosos, son trampas de dopamina. Suelen consumirse en momentos de relax, después de comer, justo cuando el cuerpo ya ha procesado una carga calórica importante. Es el golpe de gracia para tu dieta.

Navarro Ortega recuerda que el equilibrio es la base de todo. Si buscas el ahorro calórico, el camino está marcado. Es mejor una copa de un buen tinto seco que un pequeño sorbo de un vino encabezado si tu objetivo es evitar picos de insulina innecesarios.

El beneficio estrella: más placer, menos culpa

¿Qué ganas tú con este cambio de hábito? Lo primero es la digestión. Los vinos con menos carga de azúcar suelen ser más amables con el sistema digestivo y provocan menos pesadez al terminar la velada.

Además, al elegir opciones secas, estás educando tu paladar para apreciar los matices reales de la tierra, la madera y la uva, sin el maquillaje de la dulzura artificial que a menudo oculta defectos en vinos de baja calidad.

Es un truco de estilo de vida que los grandes sumilleres aplican en su día a día. Beber mejor no significa beber más caro, sino beber de forma más inteligente y estratégica para nuestro organismo.

La tendencia que arrasa en las mesas saludables

Curiosamente, esta recomendación de la enóloga coincide con el auge de los vinos «zero dosage» en el mundo de los espumosos. El mercado se está moviendo hacia la pureza, huyendo de los añadidos que solo aportan calorías vacías.

Cada vez más restaurantes de alta cocina están eliminando los vinos excesivamente dulces de sus maridajes principales para evitar que el comensal se sienta saturado antes de llegar al postre. El seco es el nuevo lujo.

El tip secreto: Si vas a un evento y no sabes qué pedir, el Brut Nature es tu mejor aliado. Es el espumoso con menos azúcar permitido por la ley.

Una elección ganadora

Ahora que tienes el dato puro en la mano, la próxima vez que te ofrezcan una copa sabrás exactamente qué responder. No es solo cuestión de etiqueta, es una decisión de bienestar inmediato.

Hacer caso a expertos como Teresa Navarro Ortega es lo que separa a un consumidor común de un auténtico estratega de la mesa. Has aprendido a leer entre líneas y a cuidar tu bolsillo calórico sin renunciar al placer de un buen brindis.

Al fin y al cabo, disfrutar de la vida también consiste en saber elegir qué batallas (y qué azúcares) valen realmente la pena, ¿verdad?