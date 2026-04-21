Lolita Flores (67 anys): «Cada dia em menjo un gra d’all cru com si fos una pastilla»

Hi ha cognoms que pesen com el marbre i d’altres que, com el dels Flores, són pura energia en moviment. (Sí, nosaltres també ens preguntem d’on treu la Lolita aquesta vitalitat incombustible). A l’edat de 67 anys, l’artista ha tornat a demostrar que l’edat és només una xifra quan l’esperit es nega a jubilar-se.
En una conversa recent recollida per Woman, la filla de “La Faraona” s’ha obert en canal sobre els moments en què la vida la va posar contra les cordes. No ha estat un camí de roses; entre deutes, pèrdues familiars i problemes de salut, Lolita Flores ha tingut motius de sobra per llançar la tovallola, però ha triat el contrari: aixecar-se.
La metamorfosi d’una artista tot terreny
Quin és el motor que la manté dempeus? Segons la Lolita, la clau ha estat la reinvenció constant. Quan la música li va donar l’esquena, no es va quedar esperant a casa; es va pujar a l’escenari d’un teatre i va descobrir una faceta d’actriu que li ha valgut el respecte unànime de la crítica. Aquesta capacitat de pivotar és el que ella anomena el seu “assegurança de vida emocional”.
L’artista reconeix que el clan Flores té una genètica especial, però no n’hi ha prou amb l’herència. La Lolita destaca que el seu secret resideix en la gestió del dolor. En lloc d’amagar-lo, l’utilitza com a combustible per a les seves interpretacions i per connectar amb un públic que la veu, per sobre de tot, com una dona real, amb les seves cicatrius i els seus triomfs.
Per a ella, la resiliència no és una paraula de moda en un llibre d’autoajuda, és una pràctica diària. Es tracta d’acceptar que hi haurà dies foscos, però mantenint sempre la vista posada en el següent projecte, en la següent funció o en la pròxima abraçada dels seus nets.
Salut i equilibri a les portes dels 70
Tot i haver patit diversos ensurts de salut que la van obligar a abaixar el ritme, la Lolita ha après a escoltar el seu cos. Ja no busca la perfecció estètica, sinó la funcionalitat i el benestar. La seva rutina no inclou dietes impossibles ni entrenaments d’elit, sinó una alimentació conscient i, sobretot, molt de descans mental.
La salut mental ha passat a ser la seva prioritat absoluta. La Lolita confessa que envoltar-se de la seva família i saber dir “no” a certs compromisos ha estat el millor tractament de bellesa. Aquesta pau interior és el que projecta en cada aparició pública, convertint-se en un referent d’envelliment actiu i positiu per a tota una generació.
A més, l’artista subratlla la importància de mantenir la curiositat viva. Segueix interessant-se per les noves tendències, pel que escolten els joves i per com evoluciona el món. Aquesta connexió amb el present evita que es quedi ancorada en la nostàlgia, un verí que, segons ella, envelleix més que qualsevol arruga.
El llegat de l’autenticitat
El que fa que la Lolita Flores continuï omplint titulars és la seva veritat. En un món de filtres i aparences, ella es mostra tal com és, sense por de parlar de les seves debilitats. Aquesta transparència genera una tribu de seguidors que no només admiren el seu art, sinó la seva fortalesa humana.
Londres, Madrid o l’escenari més petit d’Espanya; per a ella el lloc no importa si hi ha una història per explicar. Ha après que la vertadera pertinença no està en un lloc físic, sinó en l’afecte dels qui l’envolten i en el respecte que s’ha guanyat a pols durant dècades de carrera.
Has llegit això perquè, igual que la Lolita, saps que la vida de vegades pica fort. El seu missatge és clar: no importa quantes vegades caiguis, el que defineix la teva història és com decideixes aixecar-te. Ella ho ha tornat a fer, recordant-nos que la brillantor més autèntica és la que sorgeix després d’haver superat la tempesta.
Vols deixar que els obstacles t’aturin o buscaràs el teu propi escenari per tornar a brillar amb llum pròpia?