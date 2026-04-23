José Luis Trejo desmunta el mite: l’exercici és útil per al cervell només si es manté en el temps

Hem viscut obsessionats amb el comptador de passes i les hores tancats al gimnàs, però la neurociència acaba de donar un cop sobre la taula. No es tracta de la intensitat, sinó del ritme.
José Luis Trejo, un dels neurocientífics més respectats en l’estudi del cervell i l’exercici, ha llançat un missatge que trenca tots els esquemes del fitness tradicional. Per al nostre cervell, el “quan” i el “com” són molt més importants que el “quant”. La clau és la regularitat, no el tust d’un sol dia.
La “fàbrica” de neurones no s’atura
Durant molt de temps es va creure que naixíem amb un nombre tancat de neurones. Avui sabem que és mentida. El cervell té la capacitat de generar noves cèl·lules —neurogènesi—, i l’exercici és el combustible principal d’aquesta fàbrica. Moure’s és fabricar intel·ligència.
Però compte, perquè el cervell és un òrgan d’hàbits. Trejo insisteix que qualsevol tipus d’exercici és útil, des de caminar fins a nedar o aixecar pesos. El que realment activa els beneficis cognitius és que el cervell sàpiga que “toca moure’s”. (Sí, la teva ment també té agenda i li agrada l’ordre).
Dada clau: La regularitat en l’exercici no només millora la memòria, sinó que actua com un potent antidepressiu natural en equilibrar els neurotransmissors que regulen el nostre estat d’ànim.
L’error de l’atleta de cap de setmana
Molts pensen que compensar una setmana sedentària amb una marató el diumenge és la solució. Error total. El cervell no funciona amb acumulacions, sinó amb estímuls constants. Per a les nostres neurones, és molt més beneficiós caminar 20 minuts cada dia que córrer tres hores un sol dia a la setmana.
Quan fem exercici de manera regular, el cos allibera una proteïna anomenada BDNF, que actua com un “fertilitzant” per a les neurones. Si l’exercici és esporàdic, aquest fertilitzant no arriba a consolidar les noves connexions. Sense constància, no hi ha recompensa cerebral.
A més, l’exercici regular redueix la inflamació sistèmica, un dels enemics silenciosos que accelera l’envelliment cerebral i l’aparició de malalties com l’Alzheimer. (Nosaltres també estem lligant-nos les vambes ara mateix).
L’efecte “mirall” en les teves capacitats
El benefici no és només preventiu. L’exercici regular té un impacte immediat en la teva productivitat i la teva presa de decisions. Millora el reg sanguini a l’escorça prefrontal, la zona encarregada de la lògica i el control d’impulsos. Un cos actiu és una ment estratègica.
“No és necessari convertir-se en un atleta d’elit; l’important és no trencar la cadena del moviment”, recorden els investigadors del CSIC. La simplicitat és la millor eina per a la salut mental a llarg termini.
Benefici estrella: La reserva cognitiva
El que realment guanyes amb la regularitat és la creació d’una “reserva cognitiva”. És com un fons de pensions per al teu cervell. Cada dia que surts a caminar o a ballar, estàs ingressant monedes de protecció contra el futur deteriorament. Estàs blindant el teu futur.
Aquesta connexió és vital: l’exercici és l’única intervenció demostrada que pot retardar els símptomes del declivi cognitiu. No hi ha cap pastilla al mercat que pugui replicar el que fa un passeig diari pel teu hipocamp.
El tancament és urgent: la biologia no entén d’excuses ni de falta de temps. El teu cervell comença a canviar en el mateix instant que decideixes que el moviment serà part de la teva rutina diària. Avui és el millor dia per començar la teva nova sèrie d’èxits mentals.
Al final, moure el cos és la forma més barata i eficaç de mantenir-se brillant.
Ja saps a quina hora sortiràs a moure les neurones demà?