José Luis Trejo desmonta el mito: el ejercicio es útil para el cerebro solo si se mantiene en el tiempo

Hemos vivido obsesionados con el contador de pasos y las horas encerrados en el gimnasio, pero la neurociencia acaba de dar un golpe sobre la mesa. No se trata de la intensidad, sino del ritmo.

José Luis Trejo, uno de los neurocientíficos más respetados en el estudio del cerebro y el ejercicio, ha lanzado un mensaje que rompe todos los esquemas del fitness tradicional. Para nuestro cerebro, el «cuándo» y el «cómo» son mucho más importantes que el «cuánto». La clave es la regularidad, no el esfuerzo de un solo día.

La «fábrica» de neuronas no se detiene

Durante mucho tiempo se creyó que nacíamos con un número fijo de neuronas. Hoy sabemos que es mentira. El cerebro tiene la capacidad de generar nuevas células —neurogénesis—, y el ejercicio es el combustible principal de esta fábrica. Moverse es fabricar inteligencia.

Pero cuidado, porque el cerebro es un órgano de hábitos. Trejo insiste en que cualquier tipo de ejercicio es útil, desde caminar hasta nadar o levantar pesas. Lo que realmente activa los beneficios cognitivos es que el cerebro sepa que «toca moverse». (Sí, tu mente también tiene agenda y le gusta el orden).

Dato clave: La regularidad en el ejercicio no solo mejora la memoria, sino que actúa como un potente antidepresivo natural al equilibrar los neurotransmisores que regulan nuestro estado de ánimo.

El error del atleta de fin de semana

Muchos piensan que compensar una semana sedentaria con un maratón el domingo es la solución. Error total. El cerebro no funciona con acumulaciones, sino con estímulos constantes. Para nuestras neuronas, es mucho más beneficioso caminar 20 minutos cada día que correr tres horas un solo día a la semana.

Cuando hacemos ejercicio de manera regular, el cuerpo libera una proteína llamada BDNF, que actúa como un «fertilizante» para las neuronas. Si el ejercicio es esporádico, este fertilizante no llega a consolidar las nuevas conexiones. Sin constancia, no hay recompensa cerebral.

Además, el ejercicio regular reduce la inflamación sistémica, uno de los enemigos silenciosos que acelera el envejecimiento cerebral y la aparición de enfermedades como el Alzheimer. (Nosotros también estamos atándonos las zapatillas ahora mismo).

El efecto «espejo» en tus capacidades

El beneficio no es solo preventivo. El ejercicio regular tiene un impacto inmediato en tu productividad y tu toma de decisiones. Mejora el flujo sanguíneo en la corteza prefrontal, la zona encargada de la lógica y el control de impulsos. Un cuerpo activo es una mente estratégica.

«No es necesario convertirse en un atleta de élite; lo importante es no romper la cadena del movimiento», recuerdan los investigadores del CSIC. La simplicidad es la mejor herramienta para la salud mental a largo plazo.

Beneficio estrella: La reserva cognitiva

Lo que realmente ganas con la regularidad es la creación de una «reserva cognitiva». Es como un fondo de pensiones para tu cerebro. Cada día que sales a caminar o a bailar, estás ingresando monedas de protección contra el futuro deterioro. Estás blindando tu futuro.

Esta conexión es vital: el ejercicio es la única intervención demostrada que puede retrasar los síntomas del declive cognitivo. No hay ninguna pastilla en el mercado que pueda replicar lo que hace un paseo diario por tu hipocampo.

El cierre es urgente: la biología no entiende de excusas ni de falta de tiempo. Tu cerebro comienza a cambiar en el mismo instante que decides que el movimiento será parte de tu rutina diaria. Hoy es el mejor día para comenzar tu nueva serie de éxitos mentales.

Al final, mover el cuerpo es la forma más barata y eficaz de mantenerse brillante.

¿Ya sabes a qué hora saldrás a mover las neuronas mañana?