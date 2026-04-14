Jack Hanrahan, entrenador personal: «N’hi ha prou amb dos exercicis de bíceps si la tècnica és correcta»

T’has fixat mai en aquests nois que es passen hores fent mil variants de curl al gimnàs i, tot i així, els seus braços semblen estancats? El prestigiós entrenador personal Jack Hanrahan ha posat el crit al cel amb una veritat que farà mal a molts: estàs perdent el temps.
La recerca obsessiva del bíceps perfecte ens ha portat a omplir les rutines d’exercicis “de farcit” que no fan més que esgotar el sistema nerviós sense aportar un estímul real. Si ho fas correctament, no necessites una llista infinita de moviments per omplir les mànigues de la teva samarreta.
La trampa de la quantitat sobre la qualitat
Hanrahan és directe: el secret per a uns braços grans no resideix en la varietat, sinó en la tensió mecànica i en entendre com funciona realment el múscul. Molts esportistes cometen l’error de moure el pes amb impulsos, utilitzant les espatlles o l’esquena per ajudar un bíceps que hauria d’estar treballant sol.
Si apliques la tècnica perfecta, amb un parell d’exercicis seleccionats estratègicament en tens més que suficient. (Sí, nosaltres també ens hem sorprès en veure com n’hi ha prou amb tan poc). La clau és el que ell anomena “selecció intel·ligent”.
La dada clau: Un estudi biomecànic revela que el bíceps té dues funcions principals: la flexió del colze i la supinació del canell. Si el teu exercici no maximitza aquestes dues accions sota una càrrega exigent, estàs fent postureig, no fitness.
Els únics moviments que realment importen
Segons l’expert, hauríem de centrar-nos en moviments que desafiïn el bíceps en diferents longituds musculars. Però, compte, això no vol dir fer deu màquines diferents. Amb un exercici on el braç estigui per darrere del cos i un altre on estigui per davant, la feina està pràcticament acabada.
El problema és que ens hem tornat addictes a la “cremor” momentània. Pensem que si el braç no ens crema, no està creixent. Hanrahan ens recorda que la hipertròfia real respon a la sobrecàrrega progressiva: aixecar una mica més de pes o fer una repetició més amb una forma impecable cada setmana.
Atenció: Menys és més. Si redueixes el volum d’entrenament però augmentes la intensitat i la precisió de cada repetició, veuràs créixer el teu bíceps més en un mes que en tot l’any passat fent rutines maratonianes.
La biomecànica: el teu millor aliat
Un dels punts on l’entrenador posa més èmfasi és en el rang de moviment complet. Estirar el braç del tot a cada repetició és el que realment activa les fibres musculars més profundes. (Tallar el moviment a la meitat és fer-te trampa a tu mateix i al teu potencial).
A més, Hanrahan suggereix que molts de nosaltres descuidem el braquial, un múscul que s’amaga sota el bíceps i que, si es treballa correctament, “empeny” el bíceps cap amunt, fent que el braç sembli molt més ample i poderós de costat.
Consell de pro: Prova de fer els teus curls amb una pausa d’un segon a la part màxima de contracció. Si no pots aguantar el pes, és que estàs fent servir massa càrrega i poc múscul. És hora de deixar l’ego a la porta del gimnàs.
L’estratègia definitiva per a braços d’acer
La filosofia de Jack Hanrahan ens convida a ser més eficients. Per què passar-te 45 minuts fent braços si pots aconseguir el mateix resultat en 15? Aquest temps extra el pots dedicar a la recuperació o a la nutrició, pilars que sovint oblidem en la nostra bogeria per entrenar més i més.
En definitiva, la propera vegada que entris a la sala de peses, no miris la llista d’exercicis infinita del teu influencer favorit. Mira els teus braços, agafa un parell de manuelles i centra’t en sentir cada fibra muscular estirant-se i contraient-se com si la teva vida en depengués.
La ciència del fitness ha parlat: la simplicitat és el grau màxim de sofisticació… i de múscul. Estàs disposat a simplificar la teva rutina per començar a veure resultats de veritat?
El camí cap a uns braços grans no està ple d’exercicis nous, sinó de perfeccionar els de sempre. Deixa de buscar el “truc màgic” i comença a dominar la mecànica del moviment. El teu cos t’ho agrairà amb centímetres de nou teixit muscular.