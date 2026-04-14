Jack Hanrahan, entrenador personal: «Bastan dos ejercicios de bíceps si la técnica es correcta»

¿Te has fijado alguna vez en esos chicos que pasan horas haciendo mil variantes de curl en el gimnasio y, aun así, sus brazos parecen estancados? El prestigioso entrenador personal Jack Hanrahan ha puesto el grito en el cielo con una verdad que dolerá a muchos: estás perdiendo el tiempo.

La búsqueda obsesiva del bíceps perfecto nos ha llevado a llenar las rutinas de ejercicios «de relleno» que no hacen más que agotar el sistema nervioso sin aportar un estímulo real. Si lo haces correctamente, no necesitas una lista infinita de movimientos para llenar las mangas de tu camiseta.

La trampa de la cantidad sobre la calidad

Hanrahan es directo: el secreto para unos brazos grandes no reside en la variedad, sino en la tensión mecánica y en entender cómo funciona realmente el músculo. Muchos deportistas cometen el error de mover el peso con impulsos, utilizando los hombros o la espalda para ayudar a un bíceps que debería estar trabajando solo.

Si aplicas la técnica perfecta, con un par de ejercicios seleccionados estratégicamente tienes más que suficiente. (Sí, nosotros también nos hemos sorprendido al ver cómo es suficiente con tan poco). La clave es lo que él llama «selección inteligente».

El dato clave: Un estudio biomecánico revela que el bíceps tiene dos funciones principales: la flexión del codo y la supinación de la muñeca. Si tu ejercicio no maximiza estas dos acciones bajo una carga exigente, estás haciendo postureo, no fitness.

Los únicos movimientos que realmente importan

Según el experto, deberíamos centrarnos en movimientos que desafíen al bíceps en diferentes longitudes musculares. Pero, cuidado, esto no significa hacer diez máquinas diferentes. Con un ejercicio donde el brazo esté detrás del cuerpo y otro donde esté delante, el trabajo está prácticamente hecho.

El problema es que nos hemos vuelto adictos a la «quemazón» momentánea. Pensamos que si el brazo no nos quema, no está creciendo. Hanrahan nos recuerda que la hipertrofia real responde a la sobrecarga progresiva: levantar un poco más de peso o hacer una repetición más con una forma impecable cada semana.

Atención: Menos es más. Si reduces el volumen de entrenamiento pero aumentas la intensidad y la precisión de cada repetición, verás crecer tu bíceps más en un mes que en todo el año pasado haciendo rutinas maratonianas.

La biomecánica: tu mejor aliado

Uno de los puntos donde el entrenador pone más énfasis es en el rango de movimiento completo. Estirar el brazo completamente en cada repetición es lo que realmente activa las fibras musculares más profundas. (Cortar el movimiento a la mitad es hacerte trampa a ti mismo y a tu potencial).

Además, Hanrahan sugiere que muchos de nosotros descuidamos el braquial, un músculo que se esconde bajo el bíceps y que, si se trabaja correctamente, «empuja» el bíceps hacia arriba, haciendo que el brazo parezca mucho más ancho y poderoso de lado.

Consejo de pro: Prueba a hacer tus curls con una pausa de un segundo en la parte máxima de contracción. Si no puedes aguantar el peso, es que estás usando demasiada carga y poco músculo. Es hora de dejar el ego en la puerta del gimnasio.

La estrategia definitiva para brazos de acero

La filosofía de Jack Hanrahan nos invita a ser más eficientes. ¿Por qué pasarte 45 minutos haciendo brazos si puedes conseguir el mismo resultado en 15? Este tiempo extra lo puedes dedicar a la recuperación o a la nutrición, pilares que a menudo olvidamos en nuestra locura por entrenar más y más.

En definitiva, la próxima vez que entres a la sala de pesas, no mires la lista de ejercicios infinita de tu influencer favorito. Mira tus brazos, coge un par de mancuernas y concéntrate en sentir cada fibra muscular estirándose y contrayéndose como si tu vida dependiera de ello.

La ciencia del fitness ha hablado: la simplicidad es el grado máximo de sofisticación… y de músculo. ¿Estás dispuesto a simplificar tu rutina para comenzar a ver resultados de verdad?

El camino hacia unos brazos grandes no está lleno de ejercicios nuevos, sino de perfeccionar los de siempre. Deja de buscar el «truco mágico» y comienza a dominar la mecánica del movimiento. Tu cuerpo te lo agradecerá con centímetros de nuevo tejido muscular.