Helena Resano (52 anys) se sincera després del seu greu problema de salut: «Encara no estic al cent per cent»

La notícia va saltar fa mesos i va deixar tothom glaçat: Helena Resano, la cara visible de les notícies a laSexta, desapareixia de la pantalla de forma repentina. No eren vacances ni un descans programat. El seu cos, després d’anys de ritme frenètic, va decidir dir prou de la manera més aterridora possible. (I el que ha explicat ara és un avís per a tots nosaltres).
La periodista ha decidit obrir-se en canal per explicar el calvari que ha viscut després de ser diagnosticada de mielitis, una inflamació de la medul·la espinal que pot tenir conseqüències devastadores. El que va començar com un lleuger formigueig va acabar en un ingrés hospitalari d’urgència que va canviar la seva percepció de l’èxit i la salut per sempre.
Quan el cos pren el control
Resano recorda perfectament el moment en què tot va canviar. No va haver-hi un gran accident, només un senyal que va decidir ignorar al principi. La mielitis és una malaltia traïdora; inflama la medul·la i interromp els senyals que el cervell envia a la resta del cos. En el cas de l’Helena, la paràlisi i la falta de sensibilitat es van convertir en la seva nova i cruel realitat de la nit al matí.
La periodista reconeix ara que vivia en un estat d’estrès crònic normalitzat. L’exigència del directe, la conciliació familiar i la pressió per estar sempre “al peu del canó” van crear el brou de cultiu perfecte. El seu sistema immunològic, esgotat per la tensió constant, va acabar atacant el seu propi sistema nerviós en un episodi d’autoimmunitat sever.
Aquest diagnòstic ha estat un punt d’inflexió. L’Helena ha passat d’informar sobre l’actualitat a ser la protagonista d’una notícia que ningú vol donar. El procés de recuperació ha estat lent, dolorós i ple d’incertesa, obligant-la a aprendre a caminar de nou i, el més difícil, a aprendre a parar.
La lliçó de l’Helena: L’estrès no és una medalla
Sovint presumim de quant treballem o del poc que dormim, com si l’esgotament fos un símbol d’estatus. Helena Resano ha vingut a desmentir aquest mite amb el seu propi testimoni. L’estrès no és un senyal de compromís, és un verí metabòlic que, si no es gestiona, acaba buscant una sortida d’emergència en forma de patologia greu.
La presentadora insisteix que el seu cos li va enviar senyals previs que ella va decidir silenciar amb cafeïna i força de voluntat. És un error comú a la nostra societat: pensar que som invulnerables fins que l’hospital ens obliga a mirar el sostre d’una habitació durant setmanes. (Sí, a nosaltres també ens ha fet reflexionar sobre la nostra agenda).
La salut mental i la física no són compartiments estancs. La inflamació que va patir Resano és la prova física de com les emocions i el ritme de vida impacten directament en la nostra biologia. Aprendre a dir “no” i establir límits s’ha convertit ara en el seu tractament preventiu més important.
Tornar a començar amb una altra mirada
Sabies que la mielitis requereix una rehabilitació física i neurològica extrema? L’Helena ha compartit els seus avenços a les xarxes socials, mostrant una vulnerabilitat que l’ha apropat encara més a la seva audiència. Veure una dona forta i d’èxit enfrontar-se a la fragilitat del seu propi cos ha servit de teràpia per a milers de persones que pateixen en silenci el pes de l’esgotament.
El seu retorn a la televisió no ha estat una tornada qualsevol. Ara, cada vegada que s’encén el pilot vermell del directe, l’Helena ho fa amb una consciència diferent. Ha entès que res, absolutament res, és més important que la integritat física. La feina és important, però sense salut, la feina simplement no existeix.
Aquest testimoni és una crida d’atenció per a qui viu sota el jou de la productivitat extrema. El cas de Resano demostra que el cos té els seus propis límits i que, si no li donem el descans que necessita, ell mateix s’encarregarà de aturar la màquina, i no sempre de la manera més amable.
Un missatge d’esperança i prevenció
Malgrat la gravetat del que ha viscut, Helena Resano llança un missatge d’optimisme. Se’n pot sortir, però el preu és una transformació profunda dels hàbits. La detecció precoç dels símptomes neurològics —com formiguejos persistents o pèrdua de força— és vital per evitar danys permanents a la medul·la.
La periodista advoca ara per una vida més lenta i conscient. La prevenció no només està en la dieta o l’exercici, sinó en la higiene emocional i la gestió del soroll extern. La seva història és un recordatori que hem d’escoltar els sussurros del nostre cos abans que es converteixin en crits d’auxili.
Demà, quan sentis que no pots més però decideixis seguir empenyent, recorda la història de l’Helena. No esperis que el teu cos et demani permís per parar; dona-li tu abans que sigui tard. La salut és el vertader luxe, i conservar-la és la nostra major responsabilitat.
Al cap i a la fi, la vida ens ensenya pel camí difícil el que hauríem d’haver après pel fàcil. Helena Resano ja ha après la seva lliçó i ara la comparteix perquè tu no hagis de passar pel mateix. Escoltaràs el teu cos avui o esperaràs que t’obligui a parar?