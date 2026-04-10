Helena Resano (52 años) se sincera tras su grave problema de salud: «Aún no estoy al cien por cien»

La noticia saltó hace meses y dejó a todos helados: Helena Resano, la cara visible de las noticias en laSexta, desaparecía de la pantalla de forma repentina. No eran vacaciones ni un descanso programado. Su cuerpo, tras años de ritmo frenético, decidió decir basta de la manera más aterradora posible. (Y lo que ha explicado ahora es una advertencia para todos nosotros).

La periodista ha decidido abrirse para contar el calvario que ha vivido tras ser diagnosticada de mielitis, una inflamación de la médula espinal que puede tener consecuencias devastadoras. Lo que comenzó como un ligero hormigueo terminó en un ingreso hospitalario de urgencia que cambió su percepción del éxito y la salud para siempre.

Cuando el cuerpo toma el control

Resano recuerda perfectamente el momento en que todo cambió. No hubo un gran accidente, solo una señal que decidió ignorar al principio. La mielitis es una enfermedad traicionera; inflama la médula y interrumpe las señales que el cerebro envía al resto del cuerpo. En el caso de Helena, la parálisis y la falta de sensibilidad se convirtieron en su nueva y cruel realidad de la noche a la mañana.

La periodista reconoce ahora que vivía en un estado de estrés crónico normalizado. La exigencia del directo, la conciliación familiar y la presión por estar siempre «al pie del cañón» crearon el caldo de cultivo perfecto. Su sistema inmunológico, agotado por la tensión constante, terminó atacando su propio sistema nervioso en un episodio de autoinmunidad severa.

Este diagnóstico ha sido un punto de inflexión. Helena ha pasado de informar sobre la actualidad a ser la protagonista de una noticia que nadie quiere dar. El proceso de recuperación ha sido lento, doloroso y lleno de incertidumbre, obligándola a aprender a caminar de nuevo y, lo más difícil, a aprender a parar.

La lección de Helena: El estrés no es una medalla

A menudo presumimos de cuánto trabajamos o de lo poco que dormimos, como si el agotamiento fuera un símbolo de estatus. Helena Resano ha venido a desmentir este mito con su propio testimonio. El estrés no es una señal de compromiso, es un veneno metabólico que, si no se gestiona, acaba buscando una salida de emergencia en forma de patología grave.

La presentadora insiste en que su cuerpo le envió señales previas que ella decidió silenciar con cafeína y fuerza de voluntad. Es un error común en nuestra sociedad: pensar que somos invulnerables hasta que el hospital nos obliga a mirar el techo de una habitación durante semanas. (Sí, a nosotros también nos ha hecho reflexionar sobre nuestra agenda).

La salud mental y la física no son compartimentos estancos. La inflamación que sufrió Resano es la prueba física de cómo las emociones y el ritmo de vida impactan directamente en nuestra biología. Aprender a decir «no» y establecer límites se ha convertido ahora en su tratamiento preventivo más importante.

Volver a empezar con otra mirada

¿Sabías que la mielitis requiere una rehabilitación física y neurológica extrema? Helena ha compartido sus avances en las redes sociales, mostrando una vulnerabilidad que la ha acercado aún más a su audiencia. Ver a una mujer fuerte y exitosa enfrentarse a la fragilidad de su propio cuerpo ha servido de terapia para miles de personas que sufren en silencio el peso del agotamiento.

Su regreso a la televisión no ha sido un regreso cualquiera. Ahora, cada vez que se enciende el piloto rojo del directo, Helena lo hace con una conciencia diferente. Ha entendido que nada, absolutamente nada, es más importante que la integridad física. El trabajo es importante, pero sin salud, el trabajo simplemente no existe.

Este testimonio es una llamada de atención para quien vive bajo el yugo de la productividad extrema. El caso de Resano demuestra que el cuerpo tiene sus propios límites y que, si no le damos el descanso que necesita, él mismo se encargará de detener la máquina, y no siempre de la manera más amable.

Un mensaje de esperanza y prevención

A pesar de la gravedad de lo vivido, Helena Resano lanza un mensaje de optimismo. Se puede salir, pero el precio es una transformación profunda de los hábitos. La detección precoz de los síntomas neurológicos —como hormigueos persistentes o pérdida de fuerza— es vital para evitar daños permanentes en la médula.

La periodista aboga ahora por una vida más lenta y consciente. La prevención no solo está en la dieta o el ejercicio, sino en la higiene emocional y la gestión del ruido externo. Su historia es un recordatorio de que debemos escuchar los susurros de nuestro cuerpo antes de que se conviertan en gritos de auxilio.

Mañana, cuando sientas que no puedes más pero decidas seguir empujando, recuerda la historia de Helena. No esperes que tu cuerpo te pida permiso para parar; dáselo tú antes de que sea tarde. La salud es el verdadero lujo, y conservarla es nuestra mayor responsabilidad.

Al fin y al cabo, la vida nos enseña por el camino difícil lo que deberíamos haber aprendido por el fácil. Helena Resano ya ha aprendido su lección y ahora la comparte para que tú no tengas que pasar por lo mismo. ¿Escucharás a tu cuerpo hoy o esperarás a que te obligue a parar?