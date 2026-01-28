Els 7 moviments clau per preservar la massa muscular i cuidar els ossos després dels 65

Complir 65 anys no és l’inici del descans, sinó el començament d’una batalla silenciosa que passa sota la teva pell.
El teu cos ha començat a perdre massa muscular a un ritme que, si no actues ara, podria comprometre la teva independència en menys d’una dècada.
Segur que t’han dit que “amb caminar un poc n’hi ha prou”, però la veritat és que la ciència acaba de desmentir aquest mite (i nosaltres t’expliquem per què).
El vertader secret per a uns ossos de ferro i una musculatura funcional no està en les passejades quilomètriques, sinó en la resistència intel·ligent.
Parlem de la sarcopènia, aquest enemic invisible que debilita les teves cames i augmenta el risc de fractures greus davant qualsevol ensopegada quotidiana.
La revolució de l’entrenament de força sènior
La clau resideix en exercicis que desafien la gravetat i obliguen els teus osteoblasts a fabricar os nou cada dia.
No necessites convertir-te en un atleta d’elit, però sí que necessites aplicar la tècnica dels set pilars que recomanen els experts en geriatria.
El primer d’ells, i potser el més vital, és la sentadeta amb suport, un moviment que imita el gest de seure i aixecar-se d’una cadira.
Sembla simple, però aquest exercici activa els quàdriceps i els glutis, els músculs més grans del nostre cos i els responsables de la nostra estabilitat.
És important entendre que la clau no és la intensitat bruta, sinó la constància mecànica: tres sèries de deu repeticions poden canviar el teu metabolisme ossi en només un mes.
El segon moviment imprescindible és el pont de gluti, realitzat estirat a terra o sobre una superfície ferma per protegir la zona lumbar.
Aquest exercici és el millor aliat de la teva columna vertebral, ja que enforteix la cadena posterior i prevé aquells dolors d’esquena que molts consideren “normals per l’edat”.
L’equilibri: la teva assegurança de vida contra les caigudes
Les estadístiques són implacables: una caiguda a partir dels 65 anys sol ser el punt d’inflexió cap a la pèrdua d’autonomia personal.
Per això, l’entrenament a peu coix (o equilibri unilateral) és el tercer exercici que has d’incorporar a la teva rutina matinal mentre esperes que es faci el cafè.
Simplement mantén-te sobre una cama durant 20 segons, alternant totes dues, per reprogramar el teu sistema proprioceptiu i els teus reflexos.
Per al tren superior, no podem oblidar les flexions a la paret, una variant segura que tonifica braços, pit i espatlles sense castigar les articulacions.
Mantenir uns braços forts és el que et permetrà seguir carregant les bosses de l’anar a comprar o aixecar-te sense ajuda si alguna vegada perds l’equilibri.
El cinquè element d’aquesta llista és el curl de bíceps, que pots realitzar fins i tot amb un parell de botelles d’aigua de mig litre si no tens manuelles a mà.
Aquest moviment és crucial per a la flexibilitat funcional dels colzes i la força d’agafada, un indicador que els metges fan servir per mesurar la longevitat.
Ossos més densos: l’impacte que sí que necessites
Molta gent evita l’impacte per por, però les elevacions de talons (exercici de bessonets) són fonamentals per a la salut dels teus turmells.
En elevar el teu propi pes sobre les puntes dels peus, generes una micro-vibració que estimula la densitat mineral òssia en la tíbia i el peroné.
Finalment, el setè exercici és la marxa amb genolls alts al lloc, una forma controlada de cardio que millora la coordinació i la crema de greix visceral.
Has de recordar sempre que el múscul és l’òrgan endocrí més gran del nostre cos; si el cuides, ell cuidarà del teu cor i dels teus nivells de sucre.
Sovint pensem que aquestes cures són per a quan ja existeix un problema, però la prevenció activa és l’únic estalvi real que garanteix qualitat de vida.
Invertir quinze minuts al dia en aquests moviments és, literalment, comprar anys de llibertat de moviment i salut mental.
No deixis per a demà el que els teus ossos necessiten que facis avui mateix, perquè el rellotge biològic no entén d’excuses ni de perea.
Has provat ja a fer deu sentadetes seguides abans de dinar? Et sorprendrà la rapidesa amb què el teu cos comença a respondre a l’estímul.
Al cap i a la fi, es tracta d’afegir vida als anys, i no només anys a la vida, oi?