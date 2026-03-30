El truc de Kenzo Yonekura per als teus ulls: celles més gruixudes per a un efecte ‘lifting’ a l’instant

Hi ha un error estètic que moltes dones continuen cometent per inèrcia i que afegeix anys al rostre sense ni tan sols adonar-se’n. No és una arruga ni una taca, és la forma de les teves celles. El reconegut maquillador Kenzo Yonekura ha llançat un avís clar: les celles massa fines i depilades són l’enemic número u de la nostra joventut visual.
Durant anys, la tendència ens va portar a buscar arcs prims i molt definits, però la ciència de la visatgisme diu el contrari. Una cella excessivament depilada no només endureix les faccions, sinó que fa que la parpella sembli més caiguda, perdent tota la força de la mirada. (Sí, nosaltres també hem passat per l’etapa de les pinces sense control).
L’efecte rejovenidor del disseny “ple”
Yonekura aposta pel que ell anomena un disseny una mica més ple. No es tracta de deixar les celles descurades, sinó de respectar el seu gruix natural i potenciar-lo. Aquest volum extra actua com un marc que aixeca visualment el pómul i crea un efecte lífting immediat. La clau no és la quantitat de pèl, sinó com es distribueix l’ombra i el color.
Quan la cella té un gruix saludable, les proporcions de la cara s’equilibren. Segons l’expert, una cella amb cos desvia l’atenció de les línies d’expressió i aporta una frescor que cap corrector de ulleres pot aconseguir per si sol. És, literalment, cirurgia estètica sense bisturí a través del maquillatge.
Com aconseguir la cella perfecta segons Yonekura
El primer pas és oblidar-se de les línies rectes i artificials. El maquillador suggereix utilitzar productes que simulin el pèl real, com retoladors de punta fina o llapis de precisió. L’objectiu és omplir els buits de forma irregular, imitant el creixement natural, especialment a la zona de l’inici i de l’arc.
Un dels seus trucs mestres és el degradat de color. Mai facis servir un sol to fosc per a tota la cella. L’inici ha de ser sempre més clar i difuminat, mentre que la “cua” de la cella pot tenir una mica més de definició per allargar la mirada. Aquest contrast és el que realment aporta la naturalitat que rejoveneix.
Un altre punt vital és el pentinat. Yonekura recomana pentinar els pèls cap amunt amb un gel fixador transparent. Això no només fa que la cella sembli més densa, sinó que “obre” l’ull i combat visualment la gravetat que afecta les parpelles amb el pas del temps.
L’error que has d’evitar avui mateix
Si encara fas servir plantilles per dibuixar les teves celles, para ara mateix. Cada rostre té una estructura òssia única i les solucions genèriques solen acabar en desastre. El maquillador insisteix que forçar un arc que no existeix només aconsegueix crear una expressió de sorpresa o enfadament permanent que envelleix dràsticament.
Has de recordar que la cella ideal és aquella que sembla que no està maquillada. El disseny ha de ser orgànic. Si en mirar-te al mirall el primer que veus són dues ratlles marcades, és que has anat massa lluny. La subtilesa és la teva millor aliada per recuperar la vitalitat de la teva cara.
La inversió més intel·ligent en la teva rutina
Sovint gastem fortunes en cremes anti-edat i oblidem que el disseny de celles és la forma més ràpida i barata de canviar l’aspecte d’una persona. Un bon kit de celles és la solució definitiva per a aquells matins en què et sents cansada i necessites un “extra” d’energia a la cara.
La tendència silver i la bellesa conscient aposten per rostres que respiren. Unes celles plenes, ben cuidades i amb un color adequat són el segell d’una dona que coneix el poder dels detalls. No és moda, és estratègia d’imatge pura aplicada al dia a dia.
Estàs preparada per deixar anar les pinces i abraçar el volum que et traurà anys de sobre?
Demà pot ser el dia que estrenis mirada nova. Només necessites cinc minuts i el producte adequat per seguir els passos de Kenzo Yonekura. El resultat et sorprendrà tant com a nosaltres.
Has provat mai a deixar créixer les teves celles per veure com canvia la teva expressió?