El truco de Kenzo Yonekura para tus ojos: cejas más gruesas para un efecto ‘lifting’ al instante

Hay un error estético que muchas mujeres continúan cometiendo por inercia y que añade años al rostro sin siquiera darse cuenta. No es una arruga ni una mancha, es la forma de tus cejas. El reconocido maquillador Kenzo Yonekura ha lanzado una advertencia clara: las cejas demasiado finas y depiladas son el enemigo número uno de nuestra juventud visual.

Durante años, la tendencia nos llevó a buscar arcos finos y muy definidos, pero la ciencia del visagismo dice lo contrario. Una ceja excesivamente depilada no solo endurece las facciones, sino que hace que el párpado parezca más caído, perdiendo toda la fuerza de la mirada. (Sí, nosotros también hemos pasado por la etapa de las pinzas sin control).

El efecto rejuvenecedor del diseño «lleno»

Yonekura apuesta por lo que él llama un diseño un poco más lleno. No se trata de dejar las cejas descuidadas, sino de respetar su grosor natural y potenciarlo. Este volumen extra actúa como un marco que eleva visualmente el pómulo y crea un efecto lifting inmediato. La clave no es la cantidad de pelo, sino cómo se distribuye la sombra y el color.

Cuando la ceja tiene un grosor saludable, las proporciones de la cara se equilibran. Según el experto, una ceja con cuerpo desvía la atención de las líneas de expresión y aporta una frescura que ningún corrector de ojeras puede lograr por sí solo. Es, literalmente, cirugía estética sin bisturí a través del maquillaje.

Cómo conseguir la ceja perfecta según Yonekura

El primer paso es olvidarse de las líneas rectas y artificiales. El maquillador sugiere utilizar productos que simulen el pelo real, como rotuladores de punta fina o lápices de precisión. El objetivo es llenar los huecos de forma irregular, imitando el crecimiento natural, especialmente en la zona del inicio y del arco.

Uno de sus trucos maestros es el degradado de color. Nunca uses un solo tono oscuro para toda la ceja. El inicio debe ser siempre más claro y difuminado, mientras que la «cola» de la ceja puede tener un poco más de definición para alargar la mirada. Este contraste es lo que realmente aporta la naturalidad que rejuvenece.

Otro punto vital es el peinado. Yonekura recomienda peinar los pelos hacia arriba con un gel fijador transparente. Esto no solo hace que la ceja parezca más densa, sino que «abre» el ojo y combate visualmente la gravedad que afecta los párpados con el paso del tiempo.

El error que debes evitar hoy mismo

Si todavía usas plantillas para dibujar tus cejas, detente ahora mismo. Cada rostro tiene una estructura ósea única y las soluciones genéricas suelen acabar en desastre. El maquillador insiste en que forzar un arco que no existe solo consigue crear una expresión de sorpresa o enfado permanente que envejece drásticamente.

Debes recordar que la ceja ideal es aquella que parece que no está maquillada. El diseño debe ser orgánico. Si al mirarte al espejo lo primero que ves son dos rayas marcadas, es que has ido demasiado lejos. La sutileza es tu mejor aliada para recuperar la vitalidad de tu cara.

La inversión más inteligente en tu rutina

A menudo gastamos fortunas en cremas anti-edad y olvidamos que el diseño de cejas es la forma más rápida y barata de cambiar el aspecto de una persona. Un buen kit de cejas es la solución definitiva para aquellas mañanas en las que te sientes cansada y necesitas un «extra» de energía en la cara.

La tendencia silver y la belleza consciente apuestan por rostros que respiran. Unas cejas llenas, bien cuidadas y con un color adecuado son el sello de una mujer que conoce el poder de los detalles. No es moda, es estrategia de imagen pura aplicada al día a día.

¿Estás preparada para dejar las pinzas y abrazar el volumen que te quitará años de encima?

Mañana puede ser el día que estrenes nueva mirada. Solo necesitas cinco minutos y el producto adecuado para seguir los pasos de Kenzo Yonekura. El resultado te sorprenderá tanto como a nosotros.

¿Has probado alguna vez a dejar crecer tus cejas para ver cómo cambia tu expresión?