El sincer testimoniatge de Marc Giró (51 anys): com va superar l’alcoholisme per triomfar a la televisió

Marc Giró ens té acostumats a la rialla, a la ironia més afilada i a una energia que sembla no exhaurir-se mai. Però anit, assegut davant de Jordi Évole, el personatge es va esquerdar per deixar pas a l’home.
En una de les entrevistes més íntimes de la temporada, el presentador català ha deixat anar una bomba informativa que ningú esperava. (Sí, nosaltres també ens vam quedar de pedra en sentir com parlava obertament de l’alcoholisme).
No és habitual veure algú amb el seu èxit professional actual mirant enrere cap als seus racons més foscos. Però en Marc ha decidit que ja era hora de posar les cartes sobre la taula i explicar la seva veritat.
El pes de la “festa” permanent
La confessió va arribar de forma natural, com ho fan les coses importants. Giró va explicar com l’alcohol va passar de ser un acompanyant de celebració a convertir-se en un problema real que va marcar una etapa de la seva vida.
El periodista va admetre que va arribar un punt on la beguda no era una opció, sinó una necessitat per gestionar el món i el seu propi caràcter. (És una situació que moltes persones pateixen en silenci per por al què diran).
L’enginyeria de l’entrevista d’Évole va permetre que Marc Giró reflexionés sobre com la societat normalitza el consum excessiu. Segons les seves paraules, l’alcohol és l’única droga que has de justificar que no prens.
Una lliçó de superació en prime time
El benefici d’aquesta confessió no és només el titular groc, sinó el missatge de salut mental que llança a l’audiència. Giró va parlar del procés de deixar-ho, de la teràpia i de com la seva vida ha canviat radicalment des que està “net”.
Ara, el presentador de ‘Late Xou’ assegura que té més energia i claredat que mai. Ha canviat les copes per la feina ben feta i per una estabilitat emocional que es reflecteix en el seu èxit professional actual.
És el que els experts anomenen “fer net”. Un procés dolorós però necessari que l’ha convertit en el referent que és avui dia, sense necessitat de cap substància per brillar davant de les càmeres.
L’impacte en les xarxes socials
Com era d’esperar, Twitter (o X) i TikTok s’han omplert de missatges de suport. La sinceritat de Giró ha generat una onada d’empatia col·lectiva que poques vegades es veu amb personatges tan histriònics.
Molts usuaris han agraït que algú amb la seva visibilitat parli d’un tema tan tabú com l’alcoholisme funcional. El valor de dir “jo també vaig passar per aquí” és el primer pas per ajudar moltes altres persones que es troben en la mateixa situació.
A més, la complicitat amb Évole va fer que el relat no fos gens paternalista, sinó una conversa entre amics que podria haver passat a qualsevol cuina a les tres de la matinada.
Per què és important que ho hagi explicat ara?
Marc Giró es troba en el millor moment de la seva carrera. Guanyador d’un premi Ondas i amb l’audiència a la butxaca, ha triat el cim per mostrar la seva vulnerabilitat. És una decisió intel·ligent que humanitza la figura de la celebritat.
Demà, molts recordaran les seves bromes, però altres tants recordaran la seva valentia. La confessió de l’alcoholisme no el fa més feble, el fa molt més imprescindible en el panorama mediàtic actual.
Al final, saber que els nostres referents també han lluitat contra els seus propis monstres ens fa sentir una mica menys sols. ¿Vas veure l’entrevista o prefereixes recuperar-la ara que saps tota la veritat?
La televisió d’aquest 2026 necessita més moments de veritat com aquest i menys guions preestablerts. Gràcies, Marc, per parlar clar.