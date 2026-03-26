El sincero testimonio de Marc Giró (51 años): cómo superó el alcoholismo para triunfar en la televisión

Marc Giró nos tiene acostumbrados a la risa, a la ironía más afilada y a una energía que parece no agotarse nunca. Pero anoche, sentado frente a Jordi Évole, el personaje se quebró para dar paso al hombre.

En una de las entrevistas más íntimas de la temporada, el presentador catalán soltó una bomba informativa que nadie esperaba. (Sí, nosotros también nos quedamos de piedra al escuchar cómo hablaba abiertamente sobre el alcoholismo).

No es habitual ver a alguien con su éxito profesional actual mirando hacia atrás a sus rincones más oscuros. Pero Marc ha decidido que ya era hora de poner las cartas sobre la mesa y contar su verdad.

El peso de la «fiesta» permanente

La confesión llegó de forma natural, como lo hacen las cosas importantes. Giró explicó cómo el alcohol pasó de ser un acompañante de celebración a convertirse en un problema real que marcó una etapa de su vida.

El periodista admitió que llegó un punto donde la bebida no era una opción, sino una necesidad para gestionar el mundo y su propio carácter. (Es una situación que muchas personas sufren en silencio por miedo al qué dirán).

La ingeniería de la entrevista de Évole permitió que Marc Giró reflexionara sobre cómo la sociedad normaliza el consumo excesivo. Según sus palabras, el alcohol es la única droga que tienes que justificar que no tomas.

Una lección de superación en prime time

El beneficio de esta confesión no es solo el titular sensacionalista, sino el mensaje de salud mental que lanza a la audiencia. Giró habló del proceso de dejarlo, de la terapia y de cómo su vida ha cambiado radicalmente desde que está «limpio».

Ahora, el presentador de ‘Late Xou’ asegura que tiene más energía y claridad que nunca. Ha cambiado las copas por el trabajo bien hecho y por una estabilidad emocional que se refleja en su éxito profesional actual.

Es lo que los expertos llaman «hacer limpio». Un proceso doloroso pero necesario que lo ha convertido en el referente que es hoy día, sin necesidad de ninguna sustancia para brillar frente a las cámaras.

El impacto en las redes sociales

Como era de esperar, Twitter (o X) y TikTok se han llenado de mensajes de apoyo. La sinceridad de Giró ha generado una ola de empatía colectiva que pocas veces se ve con personajes tan histriónicos.

Muchos usuarios han agradecido que alguien con su visibilidad hable de un tema tan tabú como el alcoholismo funcional. El valor de decir «yo también pasé por ahí» es el primer paso para ayudar a muchas otras personas que se encuentran en la misma situación.

Además, la complicidad con Évole hizo que el relato no fuera nada paternalista, sino una conversación entre amigos que podría haber ocurrido en cualquier cocina a las tres de la madrugada.

¿Por qué es importante que lo haya explicado ahora?

Marc Giró se encuentra en el mejor momento de su carrera. Ganador de un premio Ondas y con la audiencia en el bolsillo, ha elegido la cima para mostrar su vulnerabilidad. Es una decisión inteligente que humaniza la figura de la celebridad.

Mañana, muchos recordarán sus bromas, pero otros tantos recordarán su valentía. La confesión del alcoholismo no lo hace más débil, lo hace mucho más imprescindible en el panorama mediático actual.

Al final, saber que nuestros referentes también han luchado contra sus propios monstruos nos hace sentir un poco menos solos. ¿Viste la entrevista o prefieres recuperarla ahora que sabes toda la verdad?

La televisión de este 2026 necesita más momentos de verdad como este y menos guiones preestablecidos. Gracias, Marc, por hablar claro.