Cristina de Hoyos, dermatòloga: «Estic cansada que es digui que rentar-se el cabell cada dia és dolent»

Existeix un debat infinit que divideix la població cada matí sota la dutxa: és un pecat capital rentar-se el cabell cada dia o és una necessitat higiènica innegociable? Durant anys, ens han bombardejat amb la idea que “entrenar” el cabell perquè aguanti brut és la clau de la salut capil·lar. Però la ciència té una opinió molt diferent.
La doctora Cristina Hoyos, una de les dermatòlogues més prestigioses del país, ha decidit posar fi a les especulacions. El seu missatge és clar i directe al cor de les nostres rutines de bellesa: no existeix una regla universal, però sí un error garrafal que la majoria cometem per por a fer malbé la melena.
El cuir cabellut no es una tela delicada que es desgasti pel contacte amb l’aigua, sinó una extensió de la nostra pell. I com a tal, té unes necessitats de neteja que no podem ignorar si no volem pagar les conseqüències en forma de caiguda, picor o excés de sèu.
El mite de la freqüència “prohibida”
Segur que ho has sentit mil vegades: “Si te’l rentes cada dia, se’t caurà més”. (Spoiler: és totalment fals). La doctora Hoyos aclara que el cabell que es queda al desguàs és cabell que ja estava destinat a caure. El rentat simplement ajuda a que es desprengui, però no és la causa del problema.
De fet, l’experta adverteix que la veritable amenaça és l’acumulació de residus. El sèu, la contaminació i les restes de productes de pentinat poden asfixiar el fol·licle pilós. Si tens el cuir cabellut gras, no rentar-lo és com deixar una taca d’oli sobre una superfície porosa: només empitjora amb el temps.
La freqüència ideal depèn exclusivament del teu tipus de pell. Una persona amb tendència seborreica necessita una higiene diària per evitar inflamacions com la dermatitis, mentre que algú amb el cuir cabellut sec pot permetre’s espaiar els rentats sense risc.
La tècnica correcta: no és quant, sinó com
A vegades, el problema no és la quantitat de vegades que passem pel xampú, sinó l’agressivitat del procés. Cristina Hoyos insisteix que el focus ha d’estar en la pell del crani, no en les puntes. Massejar amb suauesa és fonamental per activar la microcirculació sense irritar.
Un altre punt crític és l’elecció del producte. Utilitzar un xampú massa agressiu pot provocar el temut efecte rebot. Si despulles la pell de tota la seva barrera natural de forma violenta, el teu cos respondrà produint encara més greix per defensar-se.
La clau està en buscar fórmules equilibrades que respectin el pH. Per a qui necessita un rentat diari, els xampús d’ús freqüent o micel·lars són la salvació, ja que netegen eficaçment sense comprometre la integritat de la fibra capil·lar.
Conseqüències d'”aguantar” el cabell brut
Molta gent presumeix d’aguantar quatre o cinc dies sense rentar-se el cabell utilitzant xampú en sec. Per als dermatòlegs, això pot ser una bomba de rellotgeria. El xampú en sec no neteja; simplement camufla la brutícia absorbint l’oli, creant una pasta que obstrueix els porus.
Aquesta obstrucció pot derivar en problemes més greus. L’excés de greix és el brou de cultiu ideal per a la Malassezia, un fong que viu de forma natural a la nostra pell però que, quan es descontrola, provoca la molesta caspa i el vermellor.
Escoltar el teu cos és la millor eina. Si sents picor, si notes el cabell pesat o si la lluentor natural desapareix, el teu cuir cabellut t’està demanant a crits una neteja profunda. Ignorar-ho per seguir una moda de xarxes socials és el camí més ràpid cap a una melena debilitada.
És important recordar que el suor conté sals que poden ressecar la tija capil·lar i alterar l’ecosistema del teu cuir cabellut si no s’eliminen d’immediat després de fer esport.
La veritat sobre l’aigua calenta i l’esbandit
Un detall que la doctora Hoyos sol destacar és la temperatura de l’aigua. L’aigua extremadament calenta pot inflamar el cuir cabellut i obrir la cutícula en excés, deixant el cabell aspre i sense lluentor. L’ideal és l’aigua tèbia, acabant amb un toc d’aigua freda si vols segellar la fibra.
L’esbandit és el pas on més fallem. Deixar restes de xampú o condicionador és garantia que el cabell s’embruti el doble de ràpid. Has de dedicar almenys el doble de temps a esbandir que a enrabonar per assegurar que la pell quedi totalment lliure de químics.
Recorda que el cabell no té un comptador de rentats limitat; té una necessitat de frescor i equilibri que tu has de cobrir per mantenir la seva salut a llarg termini.
El veredicte final per a la teva rutina
No permetis que ningú et faci sentir culpable per rentar el teu cabell quan està brut. La salut capil·lar comença en un cuur cabellut sa i net. La Dra. Cristina Hoyos ens recorda que la higiene és salut, i que una melena envejable només és possible si la base està cuidada.
Adapta el teu calendari a les teves necessitats reals, oblida els mites de gimnàs i confia en el criteri dermatològic. La teva imatge i la teva salut capil·lar t’ho agrairan cada vegada que et miris al mirall.
Vas a seguir esperant que el cabell “s’embruti” per norma o començaràs a tractar el teu cuir cabellut amb el respecte que mereix? La resposta és al teu pròxim rentat.