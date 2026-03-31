Cristina de Hoyos, dermatóloga: «Estoy cansada de que se diga que lavarse el cabello todos los días es malo»

Existe un debate infinito que divide a la población cada mañana bajo la ducha: ¿es un pecado capital lavarse el cabello todos los días o es una necesidad higiénica innegociable? Durante años, nos han bombardeado con la idea de que «entrenar» el cabello para que aguante sucio es la clave de la salud capilar. Pero la ciencia tiene una opinión muy diferente.

La doctora Cristina Hoyos, una de las dermatólogas más prestigiosas del país, ha decidido poner fin a las especulaciones. Su mensaje es claro y directo al corazón de nuestras rutinas de belleza: no existe una regla universal, pero sí un error garrafal que la mayoría cometemos por miedo a dañar la melena.

El cuero cabelludo no es una tela delicada que se desgaste por el contacto con el agua, sino una extensión de nuestra piel. Y como tal, tiene unas necesidades de limpieza que no podemos ignorar si no queremos pagar las consecuencias en forma de caída, picor o exceso de sebo.

El mito de la frecuencia «prohibida»

Seguro que lo has oído mil veces: «Si te lo lavas todos los días, se te caerá más». (Spoiler: es totalmente falso). La doctora Hoyos aclara que el cabello que se queda en el desagüe es cabello que ya estaba destinado a caer. El lavado simplemente ayuda a que se desprenda, pero no es la causa del problema.

De hecho, la experta advierte que la verdadera amenaza es la acumulación de residuos. El sebo, la contaminación y los restos de productos de peinado pueden asfixiar el folículo piloso. Si tienes el cuero cabelludo graso, no lavarlo es como dejar una mancha de aceite sobre una superficie porosa: solo empeora con el tiempo.

La frecuencia ideal depende exclusivamente de tu tipo de piel. Una persona con tendencia seborreica necesita una higiene diaria para evitar inflamaciones como la dermatitis, mientras que alguien con el cuero cabelludo seco puede permitirse espaciar los lavados sin riesgo.

La técnica correcta: no es cuánto, sino cómo

A veces, el problema no es la cantidad de veces que pasamos por el champú, sino la agresividad del proceso. Cristina Hoyos insiste en que el foco debe estar en la piel del cráneo, no en las puntas. Masajear con suavidad es fundamental para activar la microcirculación sin irritar.

Otro punto crítico es la elección del producto. Utilizar un champú demasiado agresivo puede provocar el temido efecto rebote. Si despojas la piel de toda su barrera natural de forma violenta, tu cuerpo responderá produciendo aún más grasa para defenderse.

La clave está en buscar fórmulas equilibradas que respeten el pH. Para quien necesita un lavado diario, los champús de uso frecuente o micelares son la salvación, ya que limpian eficazmente sin comprometer la integridad de la fibra capilar.

Consecuencias de «aguantar» el cabello sucio

Mucha gente presume de aguantar cuatro o cinco días sin lavarse el cabello utilizando champú en seco. Para los dermatólogos, esto puede ser una bomba de relojería. El champú en seco no limpia; simplemente camufla la suciedad absorbiendo el aceite, creando una pasta que obstruye los poros.

Esta obstrucción puede derivar en problemas más graves. El exceso de grasa es el caldo de cultivo ideal para la Malassezia, un hongo que vive de forma natural en nuestra piel pero que, cuando se descontrola, provoca la molesta caspa y el enrojecimiento.

Escuchar tu cuerpo es la mejor herramienta. Si sientes picor, si notas el cabello pesado o si el brillo natural desaparece, tu cuero cabelludo te está pidiendo a gritos una limpieza profunda. Ignorarlo para seguir una moda de redes sociales es el camino más rápido hacia una melena debilitada.

Es importante recordar que el sudor contiene sales que pueden resecar la hebra capilar y alterar el ecosistema de tu cuero cabelludo si no se eliminan de inmediato después de hacer deporte.

La verdad sobre el agua caliente y el enjuague

Un detalle que la doctora Hoyos suele destacar es la temperatura del agua. El agua extremadamente caliente puede inflamar el cuero cabelludo y abrir la cutícula en exceso, dejando el cabello áspero y sin brillo. Lo ideal es el agua tibia, terminando con un toque de agua fría si quieres sellar la fibra.

El enjuague es el paso en el que más fallamos. Dejar restos de champú o acondicionador es garantía de que el cabello se ensucie el doble de rápido. Debes dedicar al menos el doble de tiempo a enjuagar que a enjabonarte para asegurar que la piel quede totalmente libre de químicos.

Recuerda que el cabello no tiene un contador de lavados limitado; tiene una necesidad de frescura y equilibrio que tú debes cubrir para mantener su salud a largo plazo.

El veredicto final para tu rutina

No permitas que nadie te haga sentir culpable por lavar tu cabello cuando está sucio. La salud capilar comienza en un cuero cabelludo sano y limpio. La Dra. Cristina Hoyos nos recuerda que la higiene es salud, y que una melena envidiable solo es posible si la base está cuidada.

Adapta tu calendario a tus necesidades reales, olvida los mitos de gimnasio y confía en el criterio dermatológico. Tu imagen y tu salud capilar te lo agradecerán cada vez que te mires al espejo.

¿Vas a seguir esperando que el cabello «se ensucie» por norma o comenzarás a tratar tu cuero cabelludo con el respeto que merece? La respuesta está en tu próximo lavado.