Aurelio Rojas, cardiòleg, sobre la falta de vitamina D: «Cada vegada veig més pacients amb fatiga i defenses baixes»

L’anomenes la “vitamina del sol” i penses que amb sortir a caminar una estona és suficient. T’equivoques. Un cardiòleg expert acaba d’encendre totes les alarmes: vivim en una epidèmia silenciosa de dèficit de vitamina D que està danyant directament el nostre cor.
El Dr. Aurelio Rojas ha estat tàcit. No es tracta d’una moda de suplementació, sinó d’una peça clau en l’arquitectura de les teves artèries. (I sí, és molt probable que tu també estiguis en nivells mínims sense saber-ho).
La notícia ha generat un terratrèmol a les consultes de salut. Fins ara, associàvem aquesta hormona —perquè sí, actua més com a hormona que com a vitamina— a la salut òssia. Però les noves dades vinculen la seva mancança amb un augment dràstic del risc d’infart i pressió arterial alta.
L’assassí invisible: Per què falla el teu cor?
La vitamina D té receptors en pràcticament tot el sistema cardiovascular. Quan els nivells cauen per sota del que és saludable, les parets dels vasos sanguinis es tornen més rígides. És l’escenari perfecte perquè la hipertensió faci la seva aparició estel·lar.
No és una sospita, és ciència aplicada. El Dr. Rojas adverteix que el dèficit d’aquest nutrient afavoreix l’inflamació crònica, aquest enemic invisible que precedeix la formació de plaques d’ateroma. Bàsicament, les teves artèries s’oxiden més ràpid.
És fonamental entendre que molts pacients arriben a urgències amb una salut aparentment bona, però amb nivells de vitamina D per terra. És el factor de risc que ningú estava mirant fins ara, i les conseqüències per a la nostra butxaca i benestar són incalculables.
La realitat és incòmoda: l’estil de vida modern, tancats sota llums LED i enganxats a pantalles, ha trencat la nostra connexió biològica amb el sol. Estem dissenyats per processar aquesta vitamina, però li hem tancat la porta.
El mite de la dieta: Per què menjar sa no n’hi ha prou
Aquí és on la majoria de la gent comet l’error fatal. Pensen que menjant més ous o peix blau solucionaran el problema. La dieta només aporta un 10% de la vitamina D que necessites. L’altre 90% depèn exclusivament de la síntesi cutània.
El problema és que fins i tot en països amb molt de sol, com el nostre, el dèficit frega el 80% en certs grups d’edat. L’ús excessiu de protectors solars (necessaris per al càncer, però barreres per a la vitamina) i la contaminació bloquegen el procés natural.
El cardiòleg Rojas subratlla un punt crític: no n’hi ha prou amb “tenir” vitamina D, cal tenir nivells òptims. Estar en el rang baix del laboratori no és suficient per protegir un cor que ja està sota estrès per la feina o la mala alimentació.
És una qüestió de dosi i mesura. El consell mèdic està canviant: ja no es busca evitar el raquitisme, es busca blindar el múscul cardíac contra l’envelliment prematur.
La solució: Com hackejar el teu sistema
Què podem fer avui mateix? El primer pas és una analítica de sang específica. No endevinis, mesura. Si el resultat confirma el dèficit, la suplementació sota control mèdic no és una opció, és una necessitat d’urgència.
Però alerta, no tots els suplements són iguals. La vitamina D necessita la seva parella de ball: la vitamina K2 i el magnesi. Sense ells, el calci que la vitamina D absorbeix podria acabar a les teves artèries en lloc de als teus ossos.
Exposar-se al sol 15 minuts al dia, sense crema (en hores segures) i amb la major superfície de pell possible, és el tractament gratuït més potent que existeix. És energia pura per a les teves mitocòndries i un bàlsam per a la teva tensió arterial.
És una inversió intel·ligent en longevitat. Un pot de suplement o un passeig al sol costen cèntims comparat amb el preu d’una medicació crònica per al cor o les seqüeles d’un ensurt cardiovascular.
Validació mèdica: El canvi de paradigma
La comunitat científica està virant. Ja no es tracta de nutrició bàsica, sinó d’endocrinologia cardiovascular. El missatge del Dr. Rojas és un toc d’atenció per a una societat que ha oblidat les seves arrels biològiques.
Mantenir els teus nivells per sobre de 30-40 ng/ml hauria de ser una prioritat absoluta en la teva pròxima revisió mèdica. El teu cor t’ho agrairà amb una major elasticitat i una capacitat de resposta davant l’esforç molt més eficient.
La prevenció és l’única medicina que no fa mal. No esperis que el teu cos et doni un avís en forma de fatiga o palpitacions. El secret d’una vida llarga i forta podria estar, senzillament, en com et relaciones amb la llum.
Recorda que la teva salut no és una cosa que succeeix, és una cosa que dissenyes. I la vitamina D és un dels maons més importants d’aquesta estructura.
La pròxima vegada que sentis el sol a la cara, no pensis només en el bronzejat. Pensa que estàs recarregant el motor de la teva vida. Has comprovat ja els teus nivells en la teva última analítica?
Al cap i a la fi, la ciència ens torna a dir el mateix: les solucions més potents solen ser les més senzilles, sempre que deixem d’ignorar els senyals que el nostre propi organisme ens envia a diari.