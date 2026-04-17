Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre la falta de vitamina D: «Cada vez veo más pacientes con fatiga y defensas bajas»

La llamas la «vitamina del sol» y piensas que con salir a caminar un rato es suficiente. Te equivocas. Un cardiólogo experto acaba de encender todas las alarmas: vivimos en una epidemia silenciosa de déficit de vitamina D que está dañando directamente nuestro corazón.

El Dr. Aurelio Rojas ha sido tajante. No se trata de una moda de suplementación, sino de una pieza clave en la arquitectura de tus arterias. (Y sí, es muy probable que tú también estés en niveles mínimos sin saberlo).

La noticia ha generado un terremoto en las consultas de salud. Hasta ahora, asociábamos esta hormona —porque sí, actúa más como hormona que como vitamina— a la salud ósea. Pero los nuevos datos vinculan su carencia con un aumento drástico del riesgo de infarto y presión arterial alta.

El asesino invisible: ¿Por qué falla tu corazón?

La vitamina D tiene receptores en prácticamente todo el sistema cardiovascular. Cuando los niveles caen por debajo de lo que es saludable, las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven más rígidas. Es el escenario perfecto para que la hipertensión haga su aparición estelar.

No es una sospecha, es ciencia aplicada. El Dr. Rojas advierte que el déficit de este nutriente favorece la inflamación crónica, ese enemigo invisible que precede la formación de placas de ateroma. Básicamente, tus arterias se oxidan más rápido.

Es fundamental entender que muchos pacientes llegan a urgencias con una salud aparentemente buena, pero con niveles de vitamina D por los suelos. Es el factor de riesgo que nadie estaba mirando hasta ahora, y las consecuencias para nuestro bolsillo y bienestar son incalculables.

La realidad es incómoda: el estilo de vida moderno, encerrados bajo luces LED y pegados a pantallas, ha roto nuestra conexión biológica con el sol. Estamos diseñados para procesar esta vitamina, pero le hemos cerrado la puerta.

El mito de la dieta: ¿Por qué comer sano no es suficiente?

Aquí es donde la mayoría de la gente comete el error fatal. Piensan que comiendo más huevos o pescado azul solucionarán el problema. La dieta solo aporta un 10% de la vitamina D que necesitas. El otro 90% depende exclusivamente de la síntesis cutánea.

El problema es que incluso en países con mucho sol, como el nuestro, el déficit roza el 80% en ciertos grupos de edad. El uso excesivo de protectores solares (necesarios para el cáncer, pero barreras para la vitamina) y la contaminación bloquean el proceso natural.

El cardiólogo Rojas subraya un punto crítico: no basta con «tener» vitamina D, hay que tener niveles óptimos. Estar en el rango bajo del laboratorio no es suficiente para proteger un corazón que ya está bajo estrés por el trabajo o la mala alimentación.

Es una cuestión de dosis y medida. El consejo médico está cambiando: ya no se busca evitar el raquitismo, se busca blindar el músculo cardíaco contra el envejecimiento prematuro.

La solución: Cómo hackear tu sistema

¿Qué podemos hacer hoy mismo? El primer paso es una analítica de sangre específica. No adivines, mide. Si el resultado confirma el déficit, la suplementación bajo control médico no es una opción, es una necesidad de urgencia.

Pero cuidado, no todos los suplementos son iguales. La vitamina D necesita su pareja de baile: la vitamina K2 y el magnesio. Sin ellos, el calcio que la vitamina D absorbe podría acabar en tus arterias en lugar de en tus huesos.

Exponerse al sol 15 minutos al día, sin crema (en horas seguras) y con la mayor superficie de piel posible, es el tratamiento gratuito más potente que existe. Es energía pura para tus mitocondrias y un bálsamo para tu tensión arterial.

Es una inversión inteligente en longevidad. Un bote de suplemento o un paseo al sol cuestan céntimos comparado con el precio de una medicación crónica para el corazón o las secuelas de un susto cardiovascular.

Validación médica: El cambio de paradigma

La comunidad científica está virando. Ya no se trata de nutrición básica, sino de endocrinología cardiovascular. El mensaje del Dr. Rojas es un toque de atención para una sociedad que ha olvidado sus raíces biológicas.

Mantener tus niveles por encima de 30-40 ng/ml debería ser una prioridad absoluta en tu próxima revisión médica. Tu corazón te lo agradecerá con una mayor elasticidad y una capacidad de respuesta ante el esfuerzo mucho más eficiente.

La prevención es la única medicina que no hace daño. No esperes que tu cuerpo te dé un aviso en forma de fatiga o palpitaciones. El secreto de una vida larga y fuerte podría estar, sencillamente, en cómo te relacionas con la luz.

Recuerda que tu salud no es algo que sucede, es algo que diseñas. Y la vitamina D es uno de los ladrillos más importantes de esta estructura.

La próxima vez que sientas el sol en la cara, no pienses solo en el bronceado. Piensa que estás recargando el motor de tu vida. ¿Has comprobado ya tus niveles en tu último análisis?

Al fin y al cabo, la ciencia nos vuelve a decir lo mismo: las soluciones más potentes suelen ser las más sencillas, siempre que dejemos de ignorar las señales que nuestro propio organismo nos envía a diario.