Alaska (62 anys) revela la seva estricta rutina de matí: «A les 7:30 ja he esmorzat i estic preparada»

L’Alaska és una icona incombustible que ha sabut reinventar-se durant dècades sense perdre ni un polsim d’energia. Ara, als seus 62 anys, l’artista ha decidit compartir els detalls de la seva rutina diària, demostrant que la clau de la seva vitalitat no resideix en fórmules màgiques, sinó en un equilibri molt particular entre la disciplina i el plaer. (I sí, inclou un caprici que et sorprendrà).
Lluny dels excessos de la nit que van marcar els anys de la Movida, la vida actual de l’Alaska és un exemple d’organització i maduresa. La seva jornada comença molt abans del que molts imaginarien per a una estrella del pop, establint uns pilars fixos que li permeten mantenir un ritme de treball frenètic entre concerts, televisió i esdeveniments socials.
El despertar d’una icona: la disciplina de les 7:30
Per a l’Alaska, el dia comença oficialment a les 7:30 del matí. Matinar s’ha convertit en una eina fonamental per prendre les regnes de la seva agenda abans que el caos de la vida pública l’absorbeixi. Aquest hàbit matinal li permet gaudir d’un temps de qualitat que dedica a organitzar-se i, sobretot, a complir amb el seu ritual de nutrició.
Llevar-se d’hora després dels 60 és una recomanació habitual dels experts en longevitat, ja que ajuda a regular els ritmes circadians i millora la qualitat del son nocturn. En el cas de la cantant, aquesta matinada és el secret per arribar als directes amb una lucidesa mental envejable. La disciplina no es negocia, fins i tot quan el cos demana un poc més de llit.
Aquest horari li permet realitzar les seves tasques amb calma, evitant l’estrès de l’últim minut que tant castiga el cor i la pell. L’Alaska demostra que ser una estrella no està renyit amb tenir una rutina de “matí productiu” digna d’un alt executiu. (Admetem-ho, a tots ens agradaria tenir aquesta força de voluntat quan sona l’alarma).
El dilema de l’esmorzar: Bescuits o xurros?
El que realment ha cridat l’atenció dels seus seguidors és el seu enfocament respecte a l’alimentació. L’Alaska no segueix una dieta restrictiva d’aquelles que prohibeixen tot el que és bo. El seu esmorzar varia segons el dia i les seves necessitats, movent-se entre la funcionalitat d’un bescuit i el plaer tradicional d’uns xurros.
Aquesta dualitat és la base de la seva filosofia: l’equilibri. Quan necessita un esmorzar lleuger i ràpid que no li pesi, opta pel bescuit, una opció clàssica que aporta els carbohidrats necessaris per arrancar sense complicacions digestives. És l’elecció de l’Alaska més pragmàtica i centrada en la salut metabòlica.
Tanmateix, l’artista no renuncia a la felicitat que aporta un bon xurro. Aquest gest trenca amb la dictadura del “fitness” extrem i ens recorda que la salut mental també s’alimenta d’aquests petits plaers compartits. La clau és que aquests capricis no són la norma, sinó una excepció controlada que evita l’ansietat pel menjar.
Els nutricionistes solen anomenar això la regla del 80/20: menjar sa el 80% del temps i gaudir sense culpa l’altre 20%. L’Alaska sembla haver perfeccionat aquest mètode als 62 anys, aconseguint un físic saludable sense martiritzar-se amb prohibicions absurdes que només condueixen a l’efecte rebot.
En triar opcions senzilles, l’Alaska evita les complicacions dels esmorzars ultra-sofisticats que estan de moda a les xarxes socials. La seva dieta és real, accessible i, sobretot, sostenible a llarg termini. És la dieta d’algú que coneix el seu cos i sap el que li prova per aguantar hores d’escenari i talons.
Salut i actitud a partir dels 60
Sabies que l’actitud de l’Alaska davant l’envelliment és el seu millor tractament de bellesa? Ella mateixa ha reconegut que cuidar-se és una forma de llibertat. Als seus 62 anys, es troba en un moment de plenitud física que no és fruit de la cirurgia, sinó de la constància en aquests petits hàbits diaris.
Combinar una bona hidratació, un descans reparador començant a les 7:30 i una dieta flexible és el “pack” definitiu contra el pas del temps. La cantant és la prova vivent que la maduresa activa és el nou estàndard d’èxit. No es tracta d’intentar semblar una adolescent, sinó de ser la millor versió possible d’una dona de seixanta anys.
La revelació de la seva rutina serveix d’inspiració per a moltes dones que senten que en complir anys han de renunciar als seus capricis o, per contra, abandonar la cura personal. L’Alaska proposa una tercera via: la de l’autodisciplina amable. Cuidar-se perquè t’estimes, no perquè t’odies.
Demà, quan t’enfrontis a la teva pròpia cafetera, pensa en l’exemple de l’Alaska. Potser no necessitis aquest batut verd imbevible, sinó simplement llevar-te un poc abans, triar el que menjaràs amb consciència i gaudir del teu propi “moment xurro” de tant en tant.
Al cap i a la fi, la vida de l’Alaska ens ensenya que el secret de l’eterna joventut no està en un laboratori, sinó en l’equilibri entre el despertador i la torrada. T’apuntes al mètode de l’artista més camaleònica d’Espanya?