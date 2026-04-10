Alaska (62 años) revela su estricta rutina matutina: «A las 7:30 ya he desayunado y estoy preparada»

Alaska es un icono incombustible que ha sabido reinventarse durante décadas sin perder ni un ápice de energía. Ahora, a sus 62 años, la artista ha decidido compartir los detalles de su rutina diaria, demostrando que la clave de su vitalidad no reside en fórmulas mágicas, sino en un equilibrio muy particular entre la disciplina y el placer. (Y sí, incluye un capricho que te sorprenderá).

Lejos de los excesos de la noche que marcaron los años de la Movida, la vida actual de Alaska es un ejemplo de organización y madurez. Su jornada comienza mucho antes de lo que muchos imaginarían para una estrella del pop, estableciendo unos pilares fijos que le permiten mantener un ritmo de trabajo frenético entre conciertos, televisión y eventos sociales.

El despertar de un icono: la disciplina de las 7:30

Para Alaska, el día comienza oficialmente a las 7:30 de la mañana. Madrugar se ha convertido en una herramienta fundamental para tomar las riendas de su agenda antes de que el caos de la vida pública la absorba. Este hábito matutino le permite disfrutar de un tiempo de calidad que dedica a organizarse y, sobre todo, a cumplir con su ritual de nutrición.

Levantarse temprano después de los 60 es una recomendación habitual de los expertos en longevidad, ya que ayuda a regular los ritmos circadianos y mejora la calidad del sueño nocturno. En el caso de la cantante, este madrugón es el secreto para llegar a los directos con una lucidez mental envidiable. La disciplina no se negocia, incluso cuando el cuerpo pide un poco más de cama.

Este horario le permite realizar sus tareas con calma, evitando el estrés de último minuto que tanto castiga el corazón y la piel. Alaska demuestra que ser una estrella no está reñido con tener una rutina de «mañana productiva» digna de un alto ejecutivo. (Admitámoslo, a todos nos gustaría tener esa fuerza de voluntad cuando suena la alarma).

El dilema del desayuno: Bizcochos o churros?

Lo que realmente ha llamado la atención de sus seguidores es su enfoque respecto a la alimentación. Alaska no sigue una dieta restrictiva de aquellas que prohíben todo lo que es bueno. Su desayuno varía según el día y sus necesidades, moviéndose entre la funcionalidad de un bizcocho y el placer tradicional de unos churros.

Esta dualidad es la base de su filosofía: el equilibrio. Cuando necesita un desayuno ligero y rápido que no le pese, opta por el bizcocho, una opción clásica que aporta los carbohidratos necesarios para arrancar sin complicaciones digestivas. Es la elección de la Alaska más pragmática y centrada en la salud metabólica.

Sin embargo, la artista no renuncia a la felicidad que aporta un buen churro. Este gesto rompe con la dictadura del «fitness» extremo y nos recuerda que la salud mental también se alimenta de esos pequeños placeres compartidos. La clave es que estos caprichos no son la norma, sino una excepción controlada que evita la ansiedad por la comida.

Los nutricionistas suelen llamar esto la regla del 80/20: comer sano el 80% del tiempo y disfrutar sin culpa el otro 20%. Alaska parece haber perfeccionado este método a los 62 años, logrando un físico saludable sin martirizarse con prohibiciones absurdas que solo conducen al efecto rebote.

Al elegir opciones sencillas, Alaska evita las complicaciones de los desayunos ultra-sofisticados que están de moda en las redes sociales. Su dieta es real, accesible y, sobre todo, sostenible a largo plazo. Es la dieta de alguien que conoce su cuerpo y sabe lo que le va bien para aguantar horas de escenario y tacones.

Salud y actitud a partir de los 60

¿Sabías que la actitud de Alaska ante el envejecimiento es su mejor tratamiento de belleza? Ella misma ha reconocido que cuidarse es una forma de libertad. A sus 62 años, se encuentra en un momento de plenitud física que no es fruto de la cirugía, sino de la constancia en estos pequeños hábitos diarios.

Combinar una buena hidratación, un descanso reparador comenzando a las 7:30 y una dieta flexible es el «pack» definitivo contra el paso del tiempo. La cantante es la prueba viviente de que la madurez activa es el nuevo estándar de éxito. No se trata de intentar parecer una adolescente, sino de ser la mejor versión posible de una mujer de sesenta años.

La revelación de su rutina sirve de inspiración para muchas mujeres que sienten que al cumplir años deben renunciar a sus caprichos o, por el contrario, abandonar el cuidado personal. Alaska propone una tercera vía: la de la autodisciplina amable. Cuidarse porque te quieres, no porque te odias.

Mañana, cuando te enfrentes a tu propia cafetera, piensa en el ejemplo de Alaska. Quizás no necesites ese batido verde imbebible, sino simplemente levantarte un poco antes, elegir lo que comerás con conciencia y disfrutar de tu propio «momento churro» de vez en cuando.

Al fin y al cabo, la vida de Alaska nos enseña que el secreto de la eterna juventud no está en un laboratorio, sino en el equilibrio entre el despertador y la tostada. ¿Te apuntas al método de la artista más camaleónica de España?