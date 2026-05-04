La Universitat de Barcelona continua sent una de les institucions acadèmiques més rellevants en l’àmbit de l’educació superior. Ofereix una gamma àmplia de més de 170 màsters oficials, que abracen diverses disciplines. Aquesta oferta es pot consultar a la pàgina web ub.edu/mastersoficials.
La UB ocupa la primera posició en l’àmbit estatal a l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), el THE (Times Higher Education) World University Rankings i el QS World University Rankings. Forma part de la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), que agrupa les 24 millors universitats de recerca d’Europa. A més, és considerada la universitat més innovadora de l’Estat espanyol, ja que compta amb més de 241 grups de recerca consolidats i 1.443 projectes de recerca actius. El darrer curs, s’hi van llegir prop de 750 tesis doctorals.
Una formació de qualitat orientada a la recerca i a la pràctica professional
A més de la notable oferta formativa, la UB destaca per una taxa impressionant d’inserció laboral del 92 % en els màsters universitaris, segons dades de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, una xifra que demostra l’eficàcia de la formació que imparteix la Universitat i el compromís amb l’ocupabilitat dels seus graduats. Aquesta alta taxa d’inserció laboral és el resultat d’un model acadèmic i docent pràctic i actual, que facilita l’adquisició de competències directament aplicables a l’entorn professional. Els màsters de la UB no només es distingeixen per la capacitat d’adaptar-se a les noves demandes del mercat laboral, sinó també per la seva vinculació amb la recerca d’avantguarda. En aquest sentit, l’alumnat té l’oportunitat de participar en projectes de recerca, col·laborar amb empreses i institucions, i fer pràctiques professionals per obtenir una formació aplicada, clau per al desenvolupament professional.
Àrees d’especialització diversificades
Els màsters de la UB cobreixen una gran varietat de camps de coneixement. La Universitat ofereix màsters en l’àrea d’humanitats, com ara el màster en Cultures Medievals, que estudia branques com ara l’arqueologia, la filologia llatina, la filologia romànica, la filologia semítica, la filosofia, la història, la història de l’art i la paleografia, el màster en Cultures i Llengües de l’Antiguitat, que proporciona el coneixement de les tres llengües antigues (grec, llatí i hebreu) i l’especialització en les cultures del món antic (la Mediterrània i el Pròxim Orient), o el màster en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües, on l’objectiu és entendre els fenòmens relacionats amb l’adquisició de llengües, estar al corrent de les qüestions i dels resultats de la recerca en el camp de la lingüística aplicada.
En l’àmbit de la comunicació i informació destaquem el màster en Recerca en Comunicació i Diversitats, que posa l’èmfasi en les relacions i les estructures de poder i violència que tenen lloc en l’ecosistema mediàtic i comunicatiu actual, i el màster en Humanitats Digitals, que forma professionals especialitzats en el disseny d’aplicacions o projectes originals i innovadors en el camp de les humanitats digitals i en la gestió del patrimoni digital.
D’altra banda, en l’àmbit científic, la UB compta també amb una oferta àmplia, com ara el màster en Enginyeria Ambiental, on s’estudia com es fa l’anàlisi i el diagnòstic dels problemes ambientals actuals i com s’adopta la solució més adequada; el màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics, on es treballa la caracterització i modelització dels recursos minerals, com també la identificació, l’anàlisi, l’avaluació i la gestió dels riscos geològics, o el nou màster en Geociències per a la Transició Energètica, que té una clara orientació a l’aplicació de solucions sostenibles als reptes de la transició energètica.
Respecte a l’àmbit d’economia, s’ofereix el màster en Innovació i Emprenedoria per a Enginyeries i Biociències en Salut, que combina coneixements científics, tecnològics i de gestió amb un enfocament pràctic en la creació de solucions disruptives i projectes emprenedors, el màster en Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics, que ofereix formació especialitzada en la regulació dels serveis de xarxa (energia i telecomunicacions), en la prestació de serveis territorials (aigua i transport) i en les polítiques de reforma de la regulació i introducció de competència en la gestió de serveis públics.
I, en el sector de la salut, cal destacar el màster en Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres, programa dissenyat per capacitar professionals de la salut en el desenvolupament, implementació i avaluació de projectes de recerca avançada, i el màster en Fisiologia Integrativa, que està centrat en els aspectes més innovadors i aplicats de la fisiologia de l’exercici, l’altitud i la hipòxia, i els últims avenços en estrès oxidatiu i radicals lliures, i la fisiologia molecular i cel·lular.
Reptes i oportunitats en un entorn globalitzat
Amb un cos docent format per experts internacionals i professionals de prestigi, la Universitat de Barcelona ofereix una formació que no només capacita per als reptes actuals, sinó que prepara per a les oportunitats que sorgiran en el futur. Aquesta combinació d’excel·lència acadèmica, preparació pràctica i connexions amb el món empresarial i de recerca garanteix que els màsters de la UB continuïn sent una opció atractiva per a l’alumnat que vol destacar en un mercat laboral competitiu.