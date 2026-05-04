La Universidad de Barcelona sigue siendo una de las instituciones académicas más relevantes en el ámbito de la educación superior. Ofrece una amplia gama de más de 170 másteres oficiales, que abarcan diversas disciplinas. Esta oferta se puede consultar en la página web ub.edu/mastersoficials.

La UB ocupa la primera posición en el ámbito estatal en el Academic Ranking of World Universities (ARWU), el THE (Times Higher Education) World University Rankings y el QS World University Rankings. Forma parte de la Liga de Universidades de Investigación Europeas (LERU), que agrupa las 24 mejores universidades de investigación de Europa. Además, es considerada la universidad más innovadora del Estado español, ya que cuenta con más de 241 grupos de investigación consolidados y 1.443 proyectos de investigación activos. En el último curso, se leyeron cerca de 750 tesis doctorales.

Una formación de calidad orientada a la investigación y a la práctica profesional

Además de la notable oferta formativa, la UB destaca por una impresionante tasa de inserción laboral del 92 % en los másteres universitarios, según datos de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, una cifra que demuestra la eficacia de la formación que imparte la Universidad y el compromiso con la empleabilidad de sus graduados. Esta alta tasa de inserción laboral es el resultado de un modelo académico y docente práctico y actual, que facilita la adquisición de competencias directamente aplicables al entorno profesional. Los másteres de la UB no solo se distinguen por su capacidad de adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral, sino también por su vinculación con la investigación de vanguardia. En este sentido, el alumnado tiene la oportunidad de participar en proyectos de investigación, colaborar con empresas e instituciones, y realizar prácticas profesionales para obtener una formación aplicada, clave para el desarrollo profesional.

Áreas de especialización diversificadas

Los másteres de la UB cubren una gran variedad de campos de conocimiento. La Universidad ofrece másteres en el área de humanidades, como el máster en Culturas Medievales, que estudia ramas como la arqueología, la filología latina, la filología románica, la filología semítica, la filosofía, la historia, la historia del arte y la paleografía, el máster en Culturas y Lenguas de la Antigüedad, que proporciona el conocimiento de las tres lenguas antiguas (griego, latín y hebreo) y la especialización en las culturas del mundo antiguo (el Mediterráneo y el Próximo Oriente), o el máster en Lingüística Aplicada y Adquisición de Lenguas en Contextos Multilingües, donde el objetivo es entender los fenómenos relacionados con la adquisición de lenguas, estar al corriente de las cuestiones y de los resultados de la investigación en el campo de la lingüística aplicada.

En el ámbito de la comunicación e información destacamos el máster en Investigación en Comunicación y Diversidades, que pone el énfasis en las relaciones y las estructuras de poder y violencia que tienen lugar en el ecosistema mediático y comunicativo actual, y el máster en Humanidades Digitales, que forma profesionales especializados en el diseño de aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las humanidades digitales y en la gestión del patrimonio digital.

Por otro lado, en el ámbito científico, la UB cuenta también con una oferta amplia, como el máster en Ingeniería Ambiental, donde se estudia cómo se hace el análisis y el diagnóstico de los problemas ambientales actuales y cómo se adopta la solución más adecuada; el máster en Recursos Minerales y Riesgos Geológicos, donde se trabaja la caracterización y modelización de los recursos minerales, así como la identificación, el análisis, la evaluación y la gestión de los riesgos geológicos, o el nuevo máster en Geociencias para la Transición Energética, que tiene una clara orientación a la aplicación de soluciones sostenibles a los retos de la transición energética.

Respecto al ámbito de economía, se ofrece el máster en Innovación y Emprendimiento para Ingenierías y Biociencias en Salud, que combina conocimientos científicos, tecnológicos y de gestión con un enfoque práctico en la creación de soluciones disruptivas y proyectos emprendedores, el máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos, que ofrece formación especializada en la regulación de los servicios de red (energía y telecomunicaciones), en la prestación de servicios territoriales (agua y transporte) y en las políticas de reforma de la regulación e introducción de competencia en la gestión de servicios públicos.

Y, en el sector de la salud, cabe destacar el máster en Metodología de la Investigación Aplicada a los Cuidados Enfermeros, programa diseñado para capacitar a profesionales de la salud en el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de investigación avanzada, y el máster en Fisiología Integrativa, que está centrado en los aspectos más innovadores y aplicados de la fisiología del ejercicio, la altitud y la hipoxia, y los últimos avances en estrés oxidativo y radicales libres, y la fisiología molecular y celular.

Retos y oportunidades en un entorno globalizado

Con un cuerpo docente formado por expertos internacionales y profesionales de prestigio, la Universidad de Barcelona ofrece una formación que no solo capacita para los retos actuales, sino que prepara para las oportunidades que surgirán en el futuro. Esta combinación de excelencia académica, preparación práctica y conexiones con el mundo empresarial y de investigación garantiza que los másteres de la UB continúen siendo una opción atractiva para el alumnado que quiere destacar en un mercado laboral competitivo.