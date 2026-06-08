La regió de l’Orient Mitjà viu moments d’extrema inestabilitat després que aquest dilluns a la matinada s’hagin produït diversos atacs creuats entre Israel, l’Iran i els seus aliats regionals durant aquest dilluns. Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han confirmat el llançament d’ofensives aèries contra posicions militars en territori iranià, fet que ha provocat fortes explosions a diverses ciutats clau de la república islàmica. Com a resposta immediata, Teheran i els rebels houthis del Iemen han replicat amb el llançament de míssils dirigits contra territori israelià, fet que ha activat les alarmes i els sistemes de defensa antiaèria.
Segons han informat les autoritats militars israelianes recollides per l’agència Europa Press, l’operació s’ha dirigit des del búnquer de la Força Aèria, on el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit, Eyal Zamir, i l’alta cúpula militar han mantingut reunions d’avaluació contínues. Les FDI han detallat que els seus caces han atacat “objectius militars del règim terrorista iranià” situats a les zones de l’oest i el centre de l’Iran. Poc després de l’anunci oficial, l’agència de notícies iraniana Fars ha confirmat diverses explosions a la capital, Teheran, així com a les ciutats d’Isfahan i Tabriz, tres localitats que ja havien estat objectiu d’accions militars en el passat.
L’Iran i el Iemen repliquen els atacs israelians
La rèplica de l’eix iranià no s’ha fet d’esperar. El govern de Tel-Aviv ha anunciat la detecció de projectils i míssils balístics procedents tant de l’Iran com del Iemen, aquests últims llançats pels rebels houthis. Davant d’aquesta amenaça simultània en diversos fronts, els sistemes de defensa de l’exèrcit israelià han començat a treballar a la seva màxima capacitat per a interceptar els projectils.
Alhora, les forces de defensa han enviat alertes preventives directament als telèfons mòbils de la ciutadania de les zones afectades. La portaveu de les FDI ha demanat actuar amb diligència i “seguir les instruccions, ja que aquestes salven vides”, instant la població a tancar-se als refugis de manera immediata i a no sortir-ne fins a rebre una indicació expressa. L’exèrcit ha assegurat estar en “màxima preparació” tant per a l’atac com per a la defensa.
Aquesta nova escalada de tensions s’emmarca en l‘ofensiva iniciada el passat 28 de febrer per part de Washington i Tel-Aviv contra Teheran. El repunt de la violència d’aquest dilluns és la conseqüència directa d’un diumenge molt intens, en què Israel va bombardejar barris al sud de Beirut, la capital del Líban, generant una primera resposta de Teheran amb projectils cap al nord d’Israel que van fer sonar les alarmes a prop de 300 punts del seu territori. La represa dels combats i els bombardejos directes d’Israel s’ha produït tot i les pressions internacionals dels Estats Units. Hores abans de l’atac, el president nord-americà, Donald Trump, havia manifestat públicament la seva intenció de trucar al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per demanar-li contenció i evitar una resposta militar que, potencialment, frustrés una sortida negociada al conflicte regional.
En una entrevista concedida al diari britànic Financial Times, Trump s’ha mostrat contundent sobre la situació política a Israel i ha asseverat que Netanyahi “no tindrà més remei” que acceptar qualsevol acord negociat que es pacti entre Washington i Teheran, ja que, en paraules del mandatari republicà, el primer ministre israelià “no pren les decisions”. Tot i aquesta declaració de control per part de la Casa Blanca, l’exèrcit d’Israel ha optat per la via de la força, allunyant qualsevol perspectiva de treva duradora.