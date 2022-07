Maresme, irresistiblement inexplorat: 6 motius per descobrir la comarca

Familiar, de natura, esportiu, de sol i platja… sigui quin sigui l’estil de vacances que t’imagines, el turisme al Maresme té mil possibilitats i és la comarca ideal per uns dies de desconnexió. Vols saber tot el que t’hi espera?

1. El mar del Maresme: aigües de qualitat i molts serveis

El Maresme és una comarca de mar, és el primer que se n’ha de dir. Compta amb 16 pobles amb costa i platges que es caracteritzen per la qualitat de les seves aigües i, alhora, una gran oferta de serveis que fa molt fàcil gaudir-ne a persones de totes les edats. Tenen reconeixements com la bandera blava, el BIOSPHERE Certified i la Q de qualitat turística.

Una parella en una platja del Maresme / Foto: Javi Cabrera / Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

En algunes platges, hi ha serveis específics per a persones de mobilitat reduïda, de manera que es fomenta l’accessibilitat a les mateixes, i també hi ha trams habilitats per al bany de les mascotes o lliures de fum, per fomentar la sostenibilitat.

A més, el clima suau durant tot l’any fa que el litoral del Maresme es converteixi en un escenari perfecte per a la pràctica d’esports nàutics, com submarinisme, pàdel surf, vela o caiac, entre altres.

2. La muntanya: una natura viva i amable, amb moltes excursions per fer

Com indica el nom d’un dels dos Arenys, el de Munt, el Maresme és també una comarca de munt, d’una muntanya amable, i disposa d’una xarxa de camins i senders per gaudir de la natura i els paisatges, unint els seus pobles i descobrint un entorn natural esplèndid que viu entre el mar Mediterrani i la Serralada Litoral. Amb rutes que es poden fer a peu o amb bicicleta, combinades amb activitats com excursions entre vinyes o trekking per parcs naturals.

Una parella d’excursió pel Maresme / Foto: Javi Cabrera / Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

3. Una comarca molt familiar: una iaia entranyable la dinamitza

El Maresme és molt familiar. Una iaia entranyable de la comarca, la Coia, és el personatge que hi dinamitza les visites en família amb una guia il·lustrada que recomana un munt d’activitats, allotjaments, establiments de restauració, tot per gaudir amb infants. Hi ha parcs infantils, rutes per recórrer el Maresme plegats, festes populars… res se li escapa a aquesta iaia aventurera que descobreix el territori tant per als propis residents com per als visitants.

Un nen i una nena amb bicicleta pel Maresme / Foto: Javi Cabrera / Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

4. La cultura: festes populars, fires i música

La cultura també és per tot arreu al Maresme. Es pot descobrir gràcies a les festes populars, fires i la música en directe, que caracteritza el Maresme com una terra de festivals. També és imprescindible la descoberta de la història local als museus i als espais històrics, com ara els castells, les torres de guaita, les rutes modernistes. I hi ha joies que reflecteixen el passat iber, romà i indià dels municipis. A través de les rutes gamificades, un divertit joc per conèixer diferents racons i curiositats de la comarca tot resolent enigmes que està disponible en quatre idiomes, perquè tant residents com turistes puguin participar-hi.

5. Gastronomia: producte propi i amb personalitat, de mar i de munt

La gastronomia de la comarca és inimitable gràcies a productes propis i cèlebres, com ara el pèsol i la maduixa, les cireres d’en Roca, les mongetes o fesols del ganxet, el peix i el marisc i una llarga llista d’exquisideses, de mar i de munt. Sense oblidar-nos de la denominació d’origen d’Alella, famosa per la qualitat dels vins blancs extrets de la pansa blanca, una varietat de raïm autòctona.

Una colla fent un tast de vi d’Alella, al Maresme / Foto: Javi Cabrera / Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

6. Sostenibilitat: un compromís transversal

L’aposta per la sostenibilitat és transversal al Maresme, amb un centenar d’empreses de la comarca que han distingides amb el Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere, en una aposta clara per les mesures que volen contribuir a millorar el nostre entorn.

Així és el Maresme, un territori irresistiblement inexplorat que compta amb una gran diversitat d’oferta turística, adaptada per tots els públics i necessitats.