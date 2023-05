El municipi més ric i el més pobre de Catalunya estan a la mateixa comarca: la Selva. L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat la llista dels municipis amb més i menys renda del país l’any 2020, l’últim amb dades consolidades. L’impacte de la pandèmia de la Covid-19 va provocar un descens generalitzat de la renda per càpita a totes les ciutats i pobles de Catalunya, però no va afectar a tots per igual i s’han produït moviments curiosos.

El més sorprenent és que el municipi més ric de Catalunya és Riudarenes, un poble d’uns 2.400 habitants situat entre Santa Coloma de Farners i Maçanet de la Selva. Amb una Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) de 52.900 euros, supera àmpliament Matadepera (Vallès Occidental) i Sant Just Desvern (Baix Llobregat), que amb 28.100 i 26.800 euros el segueixen a molta distància com a municipis més rics del país. L’explicació que donen els experts és que un premi de loteria de més de 800.000 euros l’any 2019 ha distorsionat les dades de tot el poble.

Playa de Lloret de Mar DARP (Foto de ARCHIVO) 07/6/2021

Entre el més ric i el més pobre hi ha 21 kilòmetres i 40.000 euros de diferència

A l’extrem oposat hi ha Lloret de Mar, també de la comarca de la Selva, amb una renda de només 11.400 euros. 21 kilòmetres i més de 40.000 euros anuals separen Lloret de Riudarenes. Tot i ser una localitat turística amb un gran nom a l’estranger, la seva dependència dels viatgers ha relegat a localitat als últims llocs de totes les classificacions que mesuren la renda. Ja el 2019, Lloret tenia una renda un 35% inferior a la resta del país.

La primera posició de Riudarenes en el rànquing de municipis més rics de Catalunya ja l’havia apuntat l’Agència Tributària, que fa uns mesos va publicar la llista estadística de l’IRPF de l’any 2020. En només un any, aquest poble ha duplicat la renda mitjana dels seus habitants i ha passat de la posició 124 a tot l’estat a la segona, només per darrere de Pozuelo de Alarcón, a Madrid. La renda mitjana declarada és de 67.302 euros, una xifra molt elevada per a un poble que té poc més de mil declarants.

Aquests són els municipis més rics de Catalunya

Riudarenes (Selva) Matadepera (Vallès Occidental) Sant Just Desvern (Baix Llobregat) Alella (Maresme) Cabrils (Maresme) Premià de Dalt (Maresme) Fornells de la Selva (Gironès) Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) Vallromanes (Vallès Oriental) Cabrera de Mar (Maresme)

Aquests són els municipis més pobres de Catalunya