Catalunya suma 64.000 aturats el primer trimestre i supera els 400.000

Feia molts mesos que Catalunya estava aconseguint reduir els aturats a poc a poc, però aquest primer trimestre de 2023 ha trencat aquesta senda. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l’INE, el país ha sumat 64.000 aturats en els primers tres mesos de l’any el que implica que ja hi ha 407.200 desocupats a Catalunya. Això es tradueix en una taxa del 10,37% d’atur al país. Per a més inri, el total d’aturats s’ha incrementat en 20.000 persones en comparació amb el desembre i per primer cop en set trimestres, és a dir en quasi dos anys, hi ha més desocupats que l’any anterior, amb un augment de 13.000 persones (+3,30%). Tot i les dades negatives, en aquests primers tres mesos de l’any, Catalunya ha superat el rècord d’ocupació en un primer trimestre des del 2008 amb 3,52 milions d’ocupats i entre gener i març, s’han generat 2.300 llocs de treball més que suposa un augment quasi imperceptible del 0,07%, en comparació amb l’últim trimestre del 2022.

La tendència a Catalunya és la mateixa que al conjunt d’Espanya, que ha sumat 103.800 persones a l’atur, la qual cosa suposa un increment del 3,43% respecte al trimestre anterior, i la taxa d’atur se situa en el 13,26% amb 3,13 milions d’aturats, les pitjors dades des que va començar la pandèmia de la covid.

Tornant a Catalunya, la xifra d’ocupats va superar els 3,5 milions, que suposa mantenir-los respecte al trimestre anterior, però és un augment de l’1,85% si es compara amb de l’any passat, que es tradueix en el fet que hi ha 64.000 ocupats més que fa un any. Per contra, els treballadors inactius -fora del mercat de treball- també han augmentat a Catalunya fins al mes de març de 2023 fins als 2,54 milions, respecte als 2,52 milions que hi havia fins a desembre.

Es destrueixen 11.000 llocs de treball a Espanya

Com ja hem dit, l’atur a Espanya ha augmentat un 3,4% en aquest primer trimestre, una tendència que també es repeteix en els llocs de treball disponibles, ja que fins al març s’han destruït fins a 11.100 llocs de treball a tot l’estat, encara que suposa el menor descens en un primer trimestre des de 2007. En total hi ha 20,4 milions d’ocupats a Espanya.

En aquesta línia, l’augment de l’atur en el primer trimestre és el més elevat en un primer trimestre des de 2020, quan la irrupció de la covid va comportar un augment de la de 121.000 persones. La taxa d’atur va repuntar gairebé quatre dècimes en el primer trimestre, fins al 13,26%, el seu valor més alt des del primer trimestre de 2022. Per part seva, la taxa d’activitat es va mantenir estable en el 58,55%, després de créixer el nombre d’actius en 92.700 persones entre gener i març.

Tot i això, en l’últim any l’atur s’ha reduït en 47.000 persones (-1,5%) i s’han creat un total de 368.000 ocupacions (+1,8%), mentre que el volum d’actius s’ha incrementat en 321.100 persones (+1,4%). A més, segons les dades de l’INE, el nombre d’assalariats es va reduir en el primer trimestre en 23.200 persones (-0,1%). Ara bé, la concentració més gran ha estat en l’ocupació temporal (-117.000) -un dels principals objectius de la reforma laboral- encara que aquesta caiguda no s’ha compensat amb l’augment dels indefinits, que s’han quedat en 93.800 (+0,66%), fins a superar els 14,35 milions. D’aquesta manera, la taxa de temporalitat va retrocedir sis dècimes, fins al 17,28%.